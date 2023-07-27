Зебры в ямах: недостатки пешеходных переходов Самары

Студенты журфака Самарского университета в рамках прохождения практики на портале "Волга Ньюс" провели рейд по пешеходным переходам города. Отсутствующие или спрятавшиеся за деревьями знаки, ямы в асфальте и грязь - такие типичные недостатки они увидели, пройдя по городу около 60 км.

1. Пересечение ул. Советской и ул. Нагорной

Один из самых "нарядных" пешеходных переходов расположен на пересечении улиц Советская и Нагорная.

Местная жительница сообщила, что знаки пешеходного перехода на некоторых столбах уже давно отсутствуют, а водителей заставляет снизить скорость только знак "Осторожно, дети" неподалеку и провалившийся колодец. Да и переход ведет не к тротуару, а дорожке из грязи и щебня.

Если перейти рельсы, то на параллельной зебре можно также увидеть отсутствующий знак на одной стороне и на противоположной - скрывающийся за ветками деревьев.

2. Пересечение ул. Ставропольской и ул. Советской



В 500 метрах на перекрестке Советской со Ставропольской находится еще один фактурный переход. Здесь по одну из сторон дороги пешеходов встречают киоски и небольшой кусок все того же щебня с грязью, а по другую - незаасфальтированная площадка, использующаяся для парковки машин. В межсезонье и во время дождей это скорее полоса препятствий, чем оборудованный переход.

3. Переход недалеко от пересечения пр. Юных Пионеров и ул. Металлистов

Вообще данная локация в Кировском районе изобилует подобными объектами. Еще один пример - находящийся неподалеку от предыдущего пешеходный переход на пр. Юных Пионеров в 100 метрах от ул. Металлистов (около "Пятерочки").

Судя по утоптанным газонам, в которые упирается "зебра", переход востребован. Вопрос, почему те, кто его обустраивал, не предусмотрели в проекте несколько квадратных метров плитки или асфальта... Качество исполнения приподнятого перехода, появившегося не так давно, также оставляет желать лучшего - там уже зияют дыры.

4. Пересечение ул. Каховская и ул. Физкультурная

А здесь весьма оригинально подошли к ремонту дороги на пешеходном переходе. Дыру всего лишь огородили. Местные жители жалуются, что наблюдают эту картину уже на протяжении месяца. Никто так и не приступил к восстановлению асфальта. Дорожный барьер мешает, затрудняя передвижение не только пешеходам, но и водителям.

5. Остановка общественного транспорта "Береговая улица"

На проспекте Кирова недалеко от остановки "Береговая улица" на одной из сторон дороги знак пешеходного перехода спрятался за ветками деревьев.

В подобном случае дублирующим сигналом о наличие здесь перехода могла бы стать нарисованная зебра, но её, к сожалению, нет.

Вдобавок вновь переход упирается не в асфальтированные дорожки, а в пыльные обочины.

6. Ул. Ташкентская, около трамвайной остановки "Лесная"



Ещё в десятых числах июля этот нерегулируемый пешеходный переход был модернизирован — его возвысили над проезжей частью во всю ширину, чтобы заставить водителей снижать скорость. Однако полноценно убрать мусор после строительства не посчитали нужным. Он кучками до сих пор валяется на проезжей части.

Похожая ситуация на параллельном этому пешеходном переходе. Он расположен чуть дальше, за остановкой "Лесная". Единственное отличие — мусор здесь не на проезжей части, а убран на обочину.

Кроме того, оба пешеходных перехода объединяет отсутствие нарисованной зебры. При этом до ремонтных работ она была.

7. Пересечение ул. Демократической и пр. Кирова

Очередная кучка грязи вперемешку с кусками труб и щебнем. По словам продавца из ларька с фруктами и овощами, лежит она здесь уже довольно долго. Также видно крайне плохое состояние покрытия тротуара.

8. Московское шоссе, переход напротив "METRO"



Здесь стоит быть предельно внимательным и осторожным, потому что кнопка вызова зеленого света для пешеходов перестала работать на одной из сторон. Люди вынуждены переходить в параллель красному свету для автомобилей, что предназначен для тех, кто выезжает из магазина "METRO". Водители, очевидно, не знают о поломке и сигналят пешеходам, что идут на "свой" красный, пока владельцы авто продолжают движение по правилам на "свой" зеленый.

9. Московское шоссе, напротив гостиницы "Оазис", переход к зоне парковки



Как показывает практика, чаще водители пропускают тогда, когда на дороге расположены именно знаки пешеходных переходов. В особенности со светоотражающим обрамлением для лучшей видимости в ночное время суток. Нам перейти здесь удалось только с третьего раза. Водители останавливаться не спешили.

10. Пересечение ул. Ташкентской и ул. Тополей, около трамвайной остановки "Ташкентская"

Одна из проблем этого пешеходного перехода заключается в том, что здесь не работает установленный светофор. Другая же — полностью испорченная тактильная плитка, которая перестала выполнять свои функции. Назвать её помощником в организации движения людей с нарушением зрения проблематично.

Другой переход уже без проблем со светофором, но с полностью отсутствующей тактильной плиткой, хотя место под нее выделено.

11. Подземный переход на пересечении ул. Победы и пр. Кирова

Этот подземный переход можно назвать настоящим адом для людей, использующих для передвижения инвалидные коляски. Без помощи перейти на другую сторону дороги у них не получится, так как пандусным подъемом и спуском переход не оборудован ни с одной из сторон, а наземные альтернативы либо отсутствуют, либо находятся далеко.

Проблемы с преодолением этого препятствия возникают и у пешеходов с маленькими детьми, а также у пожилых людей.

12. Надземный пешеходный переход в пос. Мехзавод

Первый надземный пешеходный переход в Самаре открыли в конце апреля этого года. Однако большинство местных жителей, в особенности пенсионеры и люди, использующие для передвижения инвалидные коляски, его не оценили. Все потому, что лифт, который здесь установлен, пока так и не заработал. Пандусных подъёмов и спусков здесь нет.

Другая проблема заключается в том, что пространство между лестницами перехода облюбовали любители алкоголя. По этой причине некоторые боятся использовать новинку и предпочитают попасть на другую сторону Московского шоссе по старинке.