Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от купания на 9 самарских пляжах

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В период с 19 по 26 июля были обнаружены несоответствующие пробы воды водоемов по микробиологическим показателям на девяти пляжах Самарской области, сообщили в Роспотребнадзоре.