Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от купания на 9 самарских пляжах

В период с 19 по 26 июля были обнаружены несоответствующие пробы воды водоемов по микробиологическим показателям на девяти пляжах Самарской области, сообщили в Роспотребнадзоре.
В "черный список" попали: пляжи спуска ул. Советской Армии; 4 очереди набережной; Красноглинского района; Барбошиной поляны; пляжи в районе фестивальной поляны р. Волга 1695 км ЕГС пр. Мастрюково; в районе санатория "Можайский" Кировского района Самары; пляж Октябрьска; пляж на оз. Банное в Сергиевском районе; пляж о. Сакулино-2 Новокуйбышевска.
Управление рекомендует ограничить купание на указанных пляжах.
Последние комментарии
Как можно вирусное заболевание исследовать бактериологическим способом?🙈
Блогадарю Хинштейн Александр за помощ людям побольше бы таких депутатов не зря его выбрали суважением валера
А наркоманы, почему-то, как покупали в Самаре наркотики, так и покупают их без проблем. Ничего не изменилось, к сожалению. Дело в том, что никто, конкретно, в решении этой проблемы не заинтересован. Скорее, наоборот.
А, конкретно, какие мероприятия проведены, кроме самого форума? Наркоманы как употребляли, так и употребляют, у них нет проблем в приобретении этого зелья.
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".