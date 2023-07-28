Wink и more.tv анонсируют старт съемок нового комедийного сериала "Отмороженные"

Видеосервисы Wink и more.tv объявляют о старте съемок комедийного сериала "Отмороженные" (16+) со Светланой Ивановой ("Тест на беременность", "Триггер"), Яном Цапником ("Метод", "Триггер") и Владом Коноплевым ("Король и шут", "Восьмидесятые") в ролях. Проект пополнит линейки Wink Originals more originals. Производством сериала занимается телекомпания LEGIO FELIX при участии "НМГ Студии" и поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").
По сюжету четыре бандита в конце девяностых приезжают выбивать из должника деньги, но случайно попадают в криокамеру — и оказываются в 2022 году. Фил, Чак, Вжик и Масса не сразу понимают, что за это время Москва радикально изменилась, их стиль жизни сильно устарел, а у людей вокруг появилось много незнакомых устройств и странных привычек. Хуже всего то, что их близкие стали старше, и теперь кому-то придется заново строить отношения с сыном, ставшим его ровесником, а кому-то — завоевывать сердце уже сильно повзрослевшей подруги. Теперь четверка друзей должна найти себя в новом непонятном мире и отомстить бывшему боссу, который и отправил их в криокамеру.
"Для меня сериал "Отмороженные" — это такая история про безусловную любовь сквозь время, пространство и прочие условности, про настоящую дружбу. Проект напоминает мне мой самый любимый фильм "Назад в будущее" как если бы его снимал Тарантино. В целом мне кажется, что это очень классная драйвовая история, которой у нас еще не было, я ничего подобного в русском кино не видела. Я много лет знакома с шоураннером и режиссером проекта Аней Мирохиной, мы давно хотели поработать вместе, и я очень рада, что наши пути сошлись именно в этом проекте. Из всей команды "Отмороженных" я снималась только с Яном Цапником, правда, совершенно в другой роли. А еще я большой поклонник Влада Коноплева и рада, что удастся с ним поработать в этом кино. Мне кажется, что может получиться что-то классное, наглое, смешное и смелое", — отметила исполнительница главной роли Светлана Иванова.
В сериале снимаются Светлана Иванова, Ян Цапник, Нонна Гришаева, Влад Коноплев, Иван Агапов, Эмилия Спивак, Савелий Наумов, Денис Васильев, Федор Лавров, Алексей Красненков, Даниил Спиваковский, Виктория Агалакова, Кирилл Полухин, Ярослав Заргаров, Дмитрий Янчевский, Карен Арутюнов и другие.
О сериале "Отмороженные" (16+)
Производство: LEGIO FELIX при участии "НМГ Студии" и поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ")
Онлайн-платформы: Wink (Wink Originals) и more.tv (more originals)
Жанр: комедия
Количество серий: 17
Хронометраж: 24 минуты
Режиссер-постановщик: Аня Мирохина
Продюсеры: Илья Куликов, Андрей Семенов
Художник-постановщик: Александр Вязоветский
Исполнительный продюсер: Алексей Тутаринов
Продюсер продвижения: Владимир Пермяков
Оператор-постановщик: Виктор Митропов
В ролях: Светлана Иванова, Ян Цапник, Нонна Гришаева, Влад Коноплев, Иван Агапов, Эмилия Спивак, Савелий Наумов, Денис Васильев, Федор Лавров, Алексей Красненков, Даниил Спиваковский, Виктория Агалакова, Кирилл Полухин, Ярослав Заргаров, Дмитрий Янчевский, Карен Арутюнов и другие.
Последние комментарии
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.