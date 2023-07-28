Выпускники ТГУ начали защищать диссертации на иностранных языках

В институте химии и энергетики Тольяттинского госуниверситета (ТГУ) прошла защита магистерской работы на английском языке, которую планируется ввести в регулярную практику.

Это может расширить использование студенческих разработок не только на российском рынке, но и за рубежом. А также откроет дополнительные возможности для выпускников, планирующих, подобно магистру ТГУ Алисе Кондратьевой, нарастить свои знания и опыт в англоязычной среде.

Алиса Кондратьева представила на английском языке магистерскую диссертацию, направленную на повышение производительности химических процессов на предприятиях нефтехимии. Девушка окончила бакалавриат Тольяттинского госуниверситета, затем продолжила обучение в магистратуре на родной кафедре "Химическая технология и ресурсосбережение" института химии и энергетики Тольяттинского госуниверситета. Она занималась исследованием на тему "Научные основы технологии пиролиза солей адипиновой кислоты". Суть работы заключалась в том, чтобы выяснить, при каких условиях из адипиновой кислоты можно выделить ценные соединения, которые возможно использовать при производстве лекарств.

"Идея работы принадлежит моему научному руководителю Ирине Васильевне Цветковой (доцент кафедры, кандидат химических наук. — Прим. ред.). Производитель капролактама, предприятие "Щекиноазот" предложило для исследования свои водно-кислые стоки, содержащие адипиновую кислоту, — рассказывает Алиса Кондратьева. — Практическая значимость состояла в применении водно-кислых стоков, подвергающихся утилизации, для получения ценных продуктов. Мы не только определили оптимальные условия проведения процесса, но и повысили селективность за счёт применения ранее не использованных в процессе катализаторов. Доказали содержание в полученных продуктах ценных соединений — циклопентанона, который используется в качестве прекурсора в производстве лекарств, а также циклопентена, производство которого достаточно затратно".

Защищать диссертацию на английском языке магистрантке предложили преподаватели кафедры "Химическая технология и ресурсосбережение". К этому моменту Алиса уже поступила в магистратуру Вестфальского университета имени Вильгельма (Westfälische Wilhelms-Universität Münster).

"Эта защита не влияла на мою дальнейшую учёбу, просто стала личным достижением", — поясняет выпускница ТГУ. — Английский язык я начала учить в школе, но никогда не посещала дополнительные курсы, просто мне везло с учителями, и язык давался легче, чем остальным. Технический английский язык, по моему мнению, намного проще. С ним я столкнулась уже в университете при написании различных статей в международные журналы. С их написанием пришёл и опыт, к тому же технический словарь всегда под рукой", — говорит Алиса Кондратьева.

На этапе подготовки к защите магистрантку консультировала старший преподаватель кафедры "Теория и практика перевода" ТГУ Александра Москалюк. "Алиса меня приятно поразила прекрасным владением профессиональной терминологией. Мне не удалось найти в её докладе ошибок, моё консультирование свелось лишь к небольшим косметическим правкам", — замечает Александра Москалюк.

Знание английского языка пригодится Алисе во время обучения в Германии. Официально преподавание в Вестфальском университете идёт на немецком языке, им выпускница ТГУ владеет лучше английского. "Однако в учёбе придётся использовать оба языка. На практику часто приезжают иностранцы, и если в лаборатории хоть кто-то не говорит по-немецки, вся рабочая группа переключается на английский", — поясняет выпускница ТГУ.

Сегодня Алиса Кондратьева уже в Германии, для продолжения обучения выбрала направление "Химия, магистр наук". Диплома бакалавра ТГУ оказалось достаточно для поступления в Вестфальский университет — большинство дисциплин, которые преподают в тольяттинском и немецком вузах, совпадают. Алиса не исключает, что после обучения за рубежом вернётся в Россию.

"Меня всегда привлекала научная деятельность, работа в лаборатории. А химическое направление в Вестфальском университете — одно из самых сильных в Германии. Хорошее лабораторное оснащение, много различных исследовательских центров, квалифицированные преподаватели с различными международными наградами, многие учились за границей, например, в США и Ирландии. Ещё один фактор, повлиявший на выбор: в этом городе живёт часть моей семьи. Мои планы — набрать ещё больше опыта в лабораторных исследованиях, пройти практику на зарубежных предприятиях химической отрасли. Не буду загадывать, но, возможно, вернусь в Россию с новыми полученными знаниями", — делится планами Алиса Кондратьева.

"В нынешнем выпуске магистров несколько ребят хорошо владеют английским языком и потенциально могли бы защищать свои диссертации на английском, — замечает заведующий кафедрой "Химическая технология и ресурсосбережение" ТГУ Марианна Кравцова. — В будущем кафедра планирует формировать аттестационную комиссию из людей, которые знают не только технический, но и разговорный английский. Возможно, это расширит перспективы использования студенческих разработок как на российском рынке, так и за рубежом, повысит интерес к обучению в университете иностранных студентов. Сегодня химическая технология развивается очень активно во всех странах мира".

В партнёрстве с большой химией

В ТГУ исторически сильное направление подготовки специалистов для химической отрасли. Стратегическими партнёрами университета являются тольяттинские предприятия большой химии — Тольяттикаучук, КуйбышевАзот, Тольяттиазот. Уже с первых курсов за успехами студентов следят, предлагают программы стажировки и профориентации. Многие ребята начинают работать на предприятиях ещё во время обучения в вузе. Представители химпрома традиционно входят в состав аттестационной комиссии на защитах бакалаврских и магистерских работ.