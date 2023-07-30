Эксперт: неалкогольная жировая болезнь печени длительно протекает бессимптомно

Главный внештатный гастроэнтеролог министерства здравоохранения Самарской области, заведующая гастроэнтерологическим отделением Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина Татьяна Колесова рассказала о неинфекционных заболеваний печени.

"Первое место занимает неалкогольная жировая болезнь печени. Основные фоновые состояния заболевания — ожирение и лишний вес. Избыточная масса тела наблюдается у 70% пациентов, которые сталкиваются с этой патологией.

Различают несколько форм заболевания:

➡Стеатоз характеризуется избыточным отложением жира (липидов) в клетках печени — гепатоцитах. При нарушении соотношения между количеством жира, проникающего в печеночную клетку, и способностью клеток его утилизации развивается жировая дистрофия печени.

➡Следующая стадия — стеатогепатит. Это более выраженная и опасная стадия. Воспаленные клетки погибают и замещаются фиброзной соединительной тканью. При несвоевременной диагностике и отсутствии лечения возможно развитие необратимой стадии — цирроза печени.

Стеатоз — состояние обратимое. Если причины заболевания устранены, то можно либо полностью восстановить нормальную структуру печени, либо сохранить ту стадию развития патологического процесса, когда печень еще способна полноценно выполнять свои многочисленные функции — дезинтоксикационную, защитную, пищеварительную, обменную, энергетическую и другие.

Среди всех случаев заболевания неалкогольной жировой болезнью печени в Самарской области стеатоз составляет 75%, стеатогепатит — 20%, цирроз печени — 5%.

Заболевание очень длительно протекает бессимптомно и никак себя не проявляет, этим оно и коварно! Поздняя диагностика заболевания опасна развитием стеатогепатита, цирроза и рака печени. Вовремя выявить неалкогольную жировую болезнь печени поможет диспансеризация, а именно:

- ежегодный осмотр (выявление избыточной массы тела, ожирения, повышенного артериального давления)

- золотым стандартом диагностики является УЗИ органов брюшной полости, на которое врач направляет пациентов из групп риска

- исследование биохимических показателей крови: глюкоза, холестерин, триглицериды, билирубин и т. д.

Для профилактики болезней печени необходимо:

— вести здоровый образ жизни,

— не переедать,

— не увлекаться жирами и углеводами,

— отказаться от алкоголя,

— употреблять больше растительной пищи,

— готовить овощи и рыбу на пару,

— не употреблять в пищу продукты, содержащие нитраты, нитриты и пестициды — мясные продукты длительного хранения,

— больше двигаться и регулярно заниматься физическими упражнениями".