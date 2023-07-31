Стала известна дата фестиваля "Сызранский помидор — 2023"

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Фестиваль "Сызранский помидор" в 2023 году пройдет 19 августа. Мероприятие состоится в 23-й раз. В "томатном" веселье примут участие жители и многочисленные гости Сызрани, сообщают организаторы.