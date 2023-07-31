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Общество

Стала известна дата фестиваля "Сызранский помидор — 2023"

СЫЗРАНЬ. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фестиваль "Сызранский помидор" в 2023 году пройдет 19 августа. Мероприятие состоится в 23-й раз. В "томатном" веселье примут участие жители и многочисленные гости Сызрани, сообщают организаторы.

Организаторы приглашают к участию в конкурсах фестиваля. Заявки принимаются до 15 августа по следующим номинациям: "Сызранский гигант", "Школа Томачо", "Карнавальная винегреция", "Помидорное царство", "Экомаска".

Подробности — на официальной странице фестиваля "Вконтакте".

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