Стала известна дата фестиваля "Сызранский помидор — 2023"

Фестиваль "Сызранский помидор" в 2023 году пройдет 19 августа. Мероприятие состоится в 23-й раз. В "томатном" веселье примут участие жители и многочисленные гости Сызрани, сообщают организаторы.
Организаторы приглашают к участию в конкурсах фестиваля. Заявки принимаются до 15 августа по следующим номинациям: "Сызранский гигант", "Школа Томачо", "Карнавальная винегреция", "Помидорное царство", "Экомаска".
Подробности — на официальной странице фестиваля "Вконтакте".
Последние комментарии
Как можно вирусное заболевание исследовать бактериологическим способом?🙈
Блогадарю Хинштейн Александр за помощ людям побольше бы таких депутатов не зря его выбрали суважением валера
А наркоманы, почему-то, как покупали в Самаре наркотики, так и покупают их без проблем. Ничего не изменилось, к сожалению. Дело в том, что никто, конкретно, в решении этой проблемы не заинтересован. Скорее, наоборот.
А, конкретно, какие мероприятия проведены, кроме самого форума? Наркоманы как употребляли, так и употребляют, у них нет проблем в приобретении этого зелья.
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".