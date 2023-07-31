Под Самарой на реке Сок девочку порезало винтом катера

В воскресенье, 30 июля, на реке Сок в селе Малая Царевщина Красноярского района Самарской области гребным винтом проплывавшего мимо катера задело находившуюся в водоеме 12-летнюю девочку, сообщает Центральное межрегиональное СУ на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.
С полученными телесными повреждениями пострадавшая госпитализирована, ей оказывается необходимая помощь.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы, принимаются меры к установлению лица, управлявшего судном. Расследование продолжается.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!