Под Самарой на реке Сок девочку порезало винтом катера

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В воскресенье, 30 июля, на реке Сок в селе Малая Царевщина Красноярского района Самарской области гребным винтом проплывавшего мимо катера задело находившуюся в водоеме 12-летнюю девочку, сообщает Центральное межрегиональное СУ на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Фото: СУ СК по Самарской области