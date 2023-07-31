В билайн разработали систему, сокращающую время на отработку аварий и сбоев сети в 3 раза

Специалисты технического блока билайна разработали систему управления операциями "Журнал событий", которая собирает информацию о состоянии сети в режиме реального времени, распределяет инциденты по степени влияния на клиентский сервис и взаимодействует с полевыми инженерами для оперативного устранения аварий на местах. Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Журнал событий" может находить первопричины аварий, автоматически объединять инциденты по времени и локации, а также формировать задачи для полевых инженеров. Интерфейс системы выполнен в виде десктопного приложения, которое позволяет создать гибкий фильтр по событиям, интересующим пользователя, управлять инцидентами на сети, показывать информацию по аварийности в конкретной локации, видеть статистику в исторической перспективе и так далее.
Помимо десктопной версии, специально для полевых инженеров, разработано мобильное приложение. В нем специалист может оценить состояние сети по своему региону и филиалу вплоть до конкретной базовой станции (БС), посмотреть на карте местоположение возможного аварийного участка и все открытые по нему задачи. Приложение также умеет взаимодействовать с элементами сети для проверки доступности оборудования, состояния БС и их блокировки или разблокировки. Все это ускоряет принятие решений по устранению аварий более чем в 3 раза и значительно снижает время простоя сервиса.
В ближайшее время через приложение можно будет удаленно запускать на оборудовании необходимые скрипты для локализации и устранения аварий и дистанционно перезапускать БС. Также в разработке находятся такие функции, как создание "умной очереди" необходимых к выполнению задач, отправка точечных уведомлений полевым инженерам, находящимся в наиболее близкой к аварийной БС точке, а также расчёт оптимального маршрута для сотрудника в мобильном приложении.
Последние комментарии
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.