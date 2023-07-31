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Транспорт и связь Экономика и бизнес

В билайн разработали систему, сокращающую время на отработку аварий и сбоев сети в 3 раза

САМАРА. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты технического блока билайна разработали систему управления операциями "Журнал событий", которая собирает информацию о состоянии сети в режиме реального времени, распределяет инциденты по степени влияния на клиентский сервис и взаимодействует с полевыми инженерами для оперативного устранения аварий на местах. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Фото: предоставлено пресс-службой билайн

"Журнал событий" может находить первопричины аварий, автоматически объединять инциденты по времени и локации, а также формировать задачи для полевых инженеров. Интерфейс системы выполнен в виде десктопного приложения, которое позволяет создать гибкий фильтр по событиям, интересующим пользователя, управлять инцидентами на сети, показывать информацию по аварийности в конкретной локации, видеть статистику в исторической перспективе и так далее.

Помимо десктопной версии, специально для полевых инженеров, разработано мобильное приложение. В нем специалист может оценить состояние сети по своему региону и филиалу вплоть до конкретной базовой станции (БС), посмотреть на карте местоположение возможного аварийного участка и все открытые по нему задачи. Приложение также умеет взаимодействовать с элементами сети для проверки доступности оборудования, состояния БС и их блокировки или разблокировки. Все это ускоряет принятие решений по устранению аварий более чем в 3 раза и значительно снижает время простоя сервиса.

В ближайшее время через приложение можно будет удаленно запускать на оборудовании необходимые скрипты для локализации и устранения аварий и дистанционно перезапускать БС. Также в разработке находятся такие функции, как создание "умной очереди" необходимых к выполнению задач, отправка точечных уведомлений полевым инженерам, находящимся в наиболее близкой к аварийной БС точке, а также расчёт оптимального маршрута для сотрудника в мобильном приложении.

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