В Самарской области начинается прием заявок для участия в общественной акции "Народное признание"

Во вторник, 1 августа, стартует прием заявок для участия в областной общественной акции "Народное признание", одном из самых масштабных и народных проектов, реализуемых правительством Самарской области.

За время проведения акция "Народное признание" стала своеобразным символом открытости, прозрачности и непредвзятости при определении лауреатов. Высокое доверие к проекту продиктовано главной особенностью "Народного признания" - победителей путем голосования определяют сами жители нашего региона. Педагоги, врачи, руководители предприятий, волонтеры, студенты и школьники - лауреатами акции становились люди разных возрастов, профессий и социальных статусов.

Объединяет их главное - все они достигли заметных успехов в профессиональной или общественной деятельности, внесли большой вклад в развитие нашей губернии, совершили яркие и благородные поступки.

По словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова акция "Народное признание" стала "традицией нашего региона - традицией благодарить людей за их добрые дела, таланты, трудолюбие, за их готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуждается, за спасение людей, за умение дарить радость".

Областная общественная акция "Народное признание" проводится с целью формирования и развития современных жизненных ценностей, системы нравственных ориентиров у жителей Самарской области, поощрения физических и юридических лиц за активные действия, направленные на социально-экономическое развитие Самарской области, а также за плодотворную культурно-просветительскую, общественную и благотворительную деятельность на территории нашего региона.

По традиции акция "Народное признание" 2023 года пройдет в три этапа. Первый - муниципальный - продлится с 1 августа по 15 октября. Второй этап - отборочный - с 15 октября по 30 октября. Заключительный, финальный этап будет проходить в течение месяца с 15 ноября по 10 декабря 2023 г. Самых достойных определят итоги голосования жителей Самарской области.

Заявки принимаются в шести номинациях: "Память и Слава", "Мы Вместе", "Признание и Уважение", "Наследники Победы", "Герои нашего времени", "Единство и Успех".

Для проведения муниципального этапа акции в городских округах и муниципальных районах Самарской области формируются муниципальные комиссии. Состав комиссии определяется общественным советом соответствующего муниципального образования самостоятельно. Комиссия собирает и обрабатывает заявки на участие в акции, организует общественное голосование, отбирает победителей муниципального этапа по каждой номинации, готовит и направляет заявки в общественный совет для участия в отборочном этапе акции.

Подробнее с условиями выдвижения кандидата для участия в областной акции "Народное признание" можно ознакомиться на сайте правительства Самарской области.