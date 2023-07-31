16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Часть автомагистрали "Самара - Бугуруслан" отремонтирована по просьбам жителей Кинель-Черкасского района В Тольятти разработали "Мультимедийную интерактивную книгу" для музеев и библиотек Сеть "Газпромнефть" открыла первую интерактивную АЗС в Самарской области "Самаратрансстрой" капитально отремонтирует мост через реку Малая Черная На улицах заметили капибар. Почему они пришли в Самару?

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Естественный выбор: "Ростелеком" запустил маркетплейс сервисов для бизнеса

САМАРА. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 25
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Ростелеком" открывает B2B-маркетплейс для малого и среднего бизнеса. Предприниматели и компании смогут в одном месте купить любой набор цифровых продуктов и сервисов для решения самых важных задач бизнеса: от увеличения продаж и автоматизации процессов до управления лояльностью клиентов и маркетингового продвижения. Сегодня уже доступно 25 продуктов, это собственные решения "Ростелекома" и предложения партнеров, в дальнейшем ассортимент сервисов и продуктов будет расширяться. Платформу маркетплейса для бизнеса разработала продуктовая лаборатория B2B "Ростелекома".

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Цифровые продукты разделены на категории, которые закрывают все основные потребности малого и среднего бизнеса: финансовые сервисы, информационная безопасность, офисное ПО, телекоммуникации и привлечение клиентов. На отдельной "полке" собраны решения, рекомендованные компаниями-лидерами в своих сферах деятельности.

Собственные продукты, которые "Ростелеком" предлагает на новом маркетплейсе, проверены временем и практикой: именно их чаще всего выбирают клиенты, чтобы повысить эффективность работы. Так, на витрине доступны интернет для бизнеса, Wi-Fi, СМС- реклама, "Умные экраны", "Виртуальная АТС", номера 8 800 и видеонаблюдение с функцией видеоаналитики.

Партнерские продукты представлены такими сервисами, как "Яндекс Доставка", система платежей и эквайринга "Монета", система сквозной аналитики и маркетинга "Roistat", "Виртуальный маркетолог", платформа для создания сайтов Flexbe, и т. д. для различных сфер бизнеса.

Совершать покупки и управлять ими предприниматели смогут онлайн в несколько кликов, на платформе можно сразу оплатить товары, либо положить в корзину и вернуться к ним позже.

"Электронная коммерция — одно из самых быстрорастущих направлений в цифровой экономике. Тренд затрагивает и B2B-сегмент: как на массовом рынке пользователи выбирают площадки с максимально широким предложением и удобным интерфейсом, так и предприниматели заинтересованы получать необходимые для развития бизнеса сервисы и продукты эффективным и удобным способом. Этот интерес стимулирует появление новых цифровых продуктов и платформ. Запуская B2B-маркетплейс, "Ростелеком" отвечает на запрос бизнеса и в то же время расширяет возможности и каналы продаж собственных продуктов и сервисов", — отметил Василий Алексуткин, директор проектов продуктовой лаборатории B2B "Ростелекома".

Лаборатория продуктов B2B в "Ростелекоме" занимается исследованием и запуском перспективных решений и сервисов для бизнеса, а также служит единым окном отбора и тестирования B2B-инициатив и разработки продуктов в компании. Лаборатория фокусируется на полном цикле тестирования: от предварительного скоринга и СustDev до лидогенерации и продажи продуктов B2B. Команда работает как с внутренней клиентской базой "Ростелекома", так и на открытом рынке, создавая взаимовыгодные партнерства.

Гид потребителя

Последние комментарии

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Алексей Ляпин 31 июля 2022 13:03 В Самарской области отремонтируют пять мостов на дороге Самара-Бугуруслан

давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

Сергей Колленников 29 апреля 2022 22:40 На Национальном киберполигоне прошла олимпиада по кибербезопасности среди вузов Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

Александр Кочкин 13 ноября 2021 15:25 На перекрестке улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной начали работать автоматические трамвайные стрелки

Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.

Валерий Мартынов 02 октября 2021 10:58 Ремонт Заводского шоссе планируется закончить до конца ноября

Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6