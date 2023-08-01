Международные летние школы в Самаре распахнули свои двери для китайских студентов

В Самарском университете им. Королева после более чем трехлетнего перерыва международные образовательные летние школы прошли в очном формате. Специально для этого в Самару приехали 37 студентов из Северо-Западного политехнического университета Китая — одного из ведущих в стране в области авиационной, космической и морской инженерии. Об этом сообщает пресс-служба Самарского университета им. Королева.
В Самарском университете им. Королева молодые люди изучали русский язык, культуру и обычаи, а также вникали в тонкости проектирования и эксплуатации авиационной техники и двигателей летательных аппаратов.
Начальник управления занятости и карьеры Самарского университета им. Королева Ольга Есипова подчеркнула, что для молодых людей была предусмотрена как образовательная, так и обширная культурная программа, в ходе которой они познакомились с жизнью и традициями российского региона.
Организатором трех международных образовательных летних школ выступил Центр международных краткосрочных образовательных программ университета. Школы подготовлены на основе образовательных программ Института авиационной и ракетно-космической техники (ИАРКТ), Института двигателей и энергетических установок (ИДЭУ) и кафедры русского языка и массовой коммуникации.
"Мы очень ждали приезда иностранных студентов и надеемся, что это хорошее начало после долгого перерыва", — говорит директор Центра Екатерина Блинова.
Студенты из Поднебесной занимались по программам трех международных летних образовательных школ университета: "Основы профессиональной коммуникации: Русский язык и культура", "Авиационная техника и авиационные двигатели — от теории проектирования к практике эксплуатации" и "Производство и испытание авиационных двигателей".
Преподаватели вуза познакомили студентов с историей создания и развития газотурбинных двигателей, с их динамическими свойствами, рассказали о способах улучшения свойств "сердца" летательных аппаратов. Молодые люди узнали об основных уравнениях движения газа в двигателях и их элементах, о тяге, мощности и удельных параметрах авиационных двигателей, вникли в теорию упругости, теорию пластичности и пределы прочности. На практике познакомились с конструкцией и материалами компрессорных и турбинных лопастей и узнали об инновационном производстве этих элементов с применением автоматизированных инструментов.
Студенты из Поднебесной производили расчеты теплопередачи, изучали системы автоматического управления авиационными двигателями и частоту вращения роторов газотурбинных двигателей, рассчитывали лопатки газотурбинных двигателей на статическую прочность. Также студенты занимались в музее истории авиационных двигателей и музее авиации и космонавтики университета, для них проводили учебные пары на аэродроме вуза.
Жэн Зиминг из Пекина учится на авиационном направлении в Северо-Западном политехническом университете Китая и специализируется как раз на двигателях, так что программа школы для него была более чем актуальна. Ему вторит Гоу Шухао, который постоянно расширяет горизонт знаний: "Мой профиль — двигатели летательных аппаратов, и когда я узнал, что Самара — это космическая столица России, сразу захотел приехать сюда, чтобы подтянуть свои знания".
Студенты гуманитарного направления вникали в особенности русского языка и культуры, и помимо лекционных и практических занятий в университете, посещали этнографический музей русского быта середины XIX — начала XX веков "Родная старина". Здесь они узнали что такое "русская изба", быт того времени, а также приняли участие в мастер-классе по изготовлению традиционной обрядовой куклы "Мартенички".
Поскольку программа школ состояла из двух частей: образовательной и культурной, то после обучения китайцы знакомились с достопримечательностями Самары — площадью Славы, площадью Куйбышева, площадью Революции, набережной реки Волги. Также студенты посетили музей "Умный дом бабочек" университета, музей РЖД, бункер Сталина, музей "Самара Космическая".
"Я учусь на авиационном направлении и специализируюсь на двигателях, поэтому обучение в рамках летней школы в Самарском университете им. Королёва для меня было более чем актуально. К тому же история Самары так органично переплетена с космонавтикой — меня это завораживает.
Мой родной город — Пекин, это большой мегаполис, в котором хорошо развита инфраструктура, очень много людей и все вечно спешат. В Самаре намного спокойнее и люди у вас дружелюбные. В Самарской области мне очень понравился климат — на моей родине намного жарче.
Мне интересна культура и история России, мечтаю привезти сюда свою девушку и устроить ей тур по красивой Самаре. Надеюсь, родители разрешат мне остаться здесь жить", — рассказал студент из Китая Жэн Зиминг.
"Моя основная цель — расширение горизонта знаний. Мне постоянно хочется узнавать новое, и поэтому учеба в Самарском университете им. Королёва для меня отличная возможность. Мой профиль — двигатели летательных аппаратов, и когда я узнал, что Самара — это космическая столица России, сразу захотел приехать сюда, чтобы подтянуть свои знания.
Еще я очень люблю кататься на роликах, и ваш город прекрасно для этого подходит. Люблю скорость, поэтому с удовольствием ночью ездил бы по комфортным самарским улицам. К тому же у вас хорошо оборудованы парки для любителей роликов и скейтбордов.
Вообще в Самаре очень живописные улицы, и я бы рекомендовал всем посетить ваш город, здесь есть что посмотреть", — поделился впечатлениями Гоу Шухао.
"Мне всегда хотелось узнать больше и увидеть больше. Моя малая родина, провинция Сычуань, сильно отличается от Самары. Архитектура Самары интересная. В больших городах Китая в основном очень высокие здания, а здесь много малоэтажных домов — это очень необычно. Дух истории сливается с веяниями нового времени.
Мне понравились и сами самарцы — жители города очень дружелюбные. Я бы хотел в будущем показать Самару своей семье и друзьям. Думаю, им тоже понравится", — рассказал Ли Бин, студент из Поднебесной.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.