Международные летние школы в Самаре распахнули свои двери для китайских студентов

В Самарском университете им. Королева после более чем трехлетнего перерыва международные образовательные летние школы прошли в очном формате. Специально для этого в Самару приехали 37 студентов из Северо-Западного политехнического университета Китая — одного из ведущих в стране в области авиационной, космической и морской инженерии. Об этом сообщает пресс-служба Самарского университета им. Королева.

В Самарском университете им. Королева молодые люди изучали русский язык, культуру и обычаи, а также вникали в тонкости проектирования и эксплуатации авиационной техники и двигателей летательных аппаратов.

Начальник управления занятости и карьеры Самарского университета им. Королева Ольга Есипова подчеркнула, что для молодых людей была предусмотрена как образовательная, так и обширная культурная программа, в ходе которой они познакомились с жизнью и традициями российского региона.

Организатором трех международных образовательных летних школ выступил Центр международных краткосрочных образовательных программ университета. Школы подготовлены на основе образовательных программ Института авиационной и ракетно-космической техники (ИАРКТ), Института двигателей и энергетических установок (ИДЭУ) и кафедры русского языка и массовой коммуникации.

"Мы очень ждали приезда иностранных студентов и надеемся, что это хорошее начало после долгого перерыва", — говорит директор Центра Екатерина Блинова.

Студенты из Поднебесной занимались по программам трех международных летних образовательных школ университета: "Основы профессиональной коммуникации: Русский язык и культура", "Авиационная техника и авиационные двигатели — от теории проектирования к практике эксплуатации" и "Производство и испытание авиационных двигателей".

Преподаватели вуза познакомили студентов с историей создания и развития газотурбинных двигателей, с их динамическими свойствами, рассказали о способах улучшения свойств "сердца" летательных аппаратов. Молодые люди узнали об основных уравнениях движения газа в двигателях и их элементах, о тяге, мощности и удельных параметрах авиационных двигателей, вникли в теорию упругости, теорию пластичности и пределы прочности. На практике познакомились с конструкцией и материалами компрессорных и турбинных лопастей и узнали об инновационном производстве этих элементов с применением автоматизированных инструментов.

Студенты из Поднебесной производили расчеты теплопередачи, изучали системы автоматического управления авиационными двигателями и частоту вращения роторов газотурбинных двигателей, рассчитывали лопатки газотурбинных двигателей на статическую прочность. Также студенты занимались в музее истории авиационных двигателей и музее авиации и космонавтики университета, для них проводили учебные пары на аэродроме вуза.

Жэн Зиминг из Пекина учится на авиационном направлении в Северо-Западном политехническом университете Китая и специализируется как раз на двигателях, так что программа школы для него была более чем актуальна. Ему вторит Гоу Шухао, который постоянно расширяет горизонт знаний: "Мой профиль — двигатели летательных аппаратов, и когда я узнал, что Самара — это космическая столица России, сразу захотел приехать сюда, чтобы подтянуть свои знания".

Студенты гуманитарного направления вникали в особенности русского языка и культуры, и помимо лекционных и практических занятий в университете, посещали этнографический музей русского быта середины XIX — начала XX веков "Родная старина". Здесь они узнали что такое "русская изба", быт того времени, а также приняли участие в мастер-классе по изготовлению традиционной обрядовой куклы "Мартенички".

Поскольку программа школ состояла из двух частей: образовательной и культурной, то после обучения китайцы знакомились с достопримечательностями Самары — площадью Славы, площадью Куйбышева, площадью Революции, набережной реки Волги. Также студенты посетили музей "Умный дом бабочек" университета, музей РЖД, бункер Сталина, музей "Самара Космическая".

"Я учусь на авиационном направлении и специализируюсь на двигателях, поэтому обучение в рамках летней школы в Самарском университете им. Королёва для меня было более чем актуально. К тому же история Самары так органично переплетена с космонавтикой — меня это завораживает.

Мой родной город — Пекин, это большой мегаполис, в котором хорошо развита инфраструктура, очень много людей и все вечно спешат. В Самаре намного спокойнее и люди у вас дружелюбные. В Самарской области мне очень понравился климат — на моей родине намного жарче.

Мне интересна культура и история России, мечтаю привезти сюда свою девушку и устроить ей тур по красивой Самаре. Надеюсь, родители разрешат мне остаться здесь жить", — рассказал студент из Китая Жэн Зиминг.

"Моя основная цель — расширение горизонта знаний. Мне постоянно хочется узнавать новое, и поэтому учеба в Самарском университете им. Королёва для меня отличная возможность. Мой профиль — двигатели летательных аппаратов, и когда я узнал, что Самара — это космическая столица России, сразу захотел приехать сюда, чтобы подтянуть свои знания.

Еще я очень люблю кататься на роликах, и ваш город прекрасно для этого подходит. Люблю скорость, поэтому с удовольствием ночью ездил бы по комфортным самарским улицам. К тому же у вас хорошо оборудованы парки для любителей роликов и скейтбордов.

Вообще в Самаре очень живописные улицы, и я бы рекомендовал всем посетить ваш город, здесь есть что посмотреть", — поделился впечатлениями Гоу Шухао.

"Мне всегда хотелось узнать больше и увидеть больше. Моя малая родина, провинция Сычуань, сильно отличается от Самары. Архитектура Самары интересная. В больших городах Китая в основном очень высокие здания, а здесь много малоэтажных домов — это очень необычно. Дух истории сливается с веяниями нового времени.

Мне понравились и сами самарцы — жители города очень дружелюбные. Я бы хотел в будущем показать Самару своей семье и друзьям. Думаю, им тоже понравится", — рассказал Ли Бин, студент из Поднебесной.