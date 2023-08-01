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Более полусотни россиян поделились историями своего семейного счастья

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Премия "Семья России" - это многоэтапный конкурс, который освещает яркие и позитивные истории многодетных семей. Мероприятия проекта реализуются при поддержке Фонда президентских грантов в рамках партпроекта "Крепкая семья" партии "Единая Россия"

58 семей из 12 субъектов РФ стали участниками второго этапа премии "Семья России". Завершился 2 этап премии "Семья России", в котором многодетные рассказывали трогательные и курьезные эпизоды из своей жизни, делились важными бытовыми ритуалами и традициями, секретами семейного и родительского счастья.

Например, семья Майшановых из Волгоградской области по выходным любит ходить в цирк, а в семье Фроловых родители раз в месяц проводят индивидуальное время персонально с каждым ребенком, что позволяет им погрузиться в интересы каждого из них.

Так, семья Олега Зари из Красноярского края регулярно участвует всей семьей в спортивных активностях - пробежках на длинные и короткие дистанции, катании на коньках и роликах. Семья Кудрявец из Красноярска посещает вместе выставки, театры, музеи и кинотеатры, члены семьи Петриковых из Свердловской области увлекаются игрой на фортепиано, а Шаровы - всей семьей ухаживают за домашними животными. Из трогательных традиций россиян: прогулки под дождём, приготовление пятничного ужина, походы с палатками, вечера воспоминаний.

Всего в редакцию поступило 58 конкурсных работ, из них наибольшее количество из Волгоградской области - 18 историй многодетных семей. В 3 целевых субъектах (Красноярский край, Свердловская и Волгоградская области) участниками проекта стали 40 семей, еще 18 - проживают в остальных регионах Российской Федерации. Самым популярным форматом конкурсных работ стало текстовое эссе.

Победители 2 конкурсного этапа Премии "Семья России":
 Волгоградская область:
"Глава семьи - Защитник Родины": Дмитриенко Ирина
"Счастливое детство": Серский Станислав, Майшанова Елена
"Семьи - долгожители": Фролова Мирослава

Красноярский край:
 "Семьи-долгожители: Максимцев Андрей
"Счастливое детство": Заря Олег, Кудрявец Олеся, Чистякова Татьяна

Свердловская область:
"Счастливое детство": Волянская Наталья, Шарова Людмила, Петрикова Мария
"Семьи - долгожители": Кречетова Валентина

"Владимир Владимирович Путин отметил, что в жизни нет ничего более значимого, чем родительское и семейное счастье. Об этом он заявил во время общения с семьями, награжденными орденом "Родительская слава". Наш проект как раз о таких семьях - счастливых многодетных семьях России, которые являются ее гордостью. Завершился второй этап конкурса, на котором участники делились секретами своего семейного благополучия, рассказывая при этом и о значимости родительского счастья. Организационный комитет конкурса окунулся в трогательные моменты жизни более полусотни российских семей, олицетворяющих истинные ценности. Надеемся, что в нашей стране таковых с каждым годом будет только больше!", - поделилась председатель Оргкомитета конкурса, депутат Госдумы Татьяна Буцкая.

Ознакомиться с конкурсными работами победителей можно на официальном сайте проекта https://премия-семья.рф/. Орфография и пунктуация авторов сохранены.

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Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

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программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

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Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

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Сам себя поддержал. Браво!

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