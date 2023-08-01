В Самаре и области продолжается подготовка школ к новому учебному году

Под контролем губернатора Дмитрия Азарова в Самарской области продолжается масштабная работа по подготовке учреждений образования к началу учебного года. Главная цель - создать комфортные и безопасные условия учебы и развития для детей и подростков.

Этим летом в регионе капитально ремонтируются 79 школ, в основном в муниципальных районах Самарской области. В 53 школах проводится ремонт пищеблоков.

"Мы строим новые школы, приводим в порядок существующие образовательные учреждения. И работу эту, вне всякого сомнения, продолжим", - подчеркнул губернатор в недавнем эфире на телеканале ГТРК-Самара.

Так, в поселке Суходол Сергиевского района завершается капитальный ремонт средней школы №2 - впервые за 35 лет. Он проводился в рамках федеральной программы "Развитие образования" при софинансировании из федерального и регионального бюджетов. Работы проходили в два этапа.

В прошлом году был полностью выполнен внутренний ремонт трехэтажного здания, заменены внутренние инженерные коммуникации (отопление, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение), окна и двери, отремонтированы полы и потолки. Смонтирована охранно-пожарная сигнализация, видеонаблюдение. В этом году в течение весны и лета шел ремонт фасада, крылец, отмостков. Как рассказал представитель подрядной организации, фасад утеплили, для окраски использовали современную краску, которая со временем не выцветет, обновили подходы к зданию, крыльца, установили навесы, уложили нескользящую плитку. Сейчас работы на финальной стадии, объект будет сдан раньше планируемого срока.

"Нашей школе в октябре будет 35 лет, и за это время такого капитального ремонта не было. Ранее меняли отдельно отопление, крышу, но капитального ремонта мы ждали очень давно, мечтали, завидовали другим школам. И вот наконец настал такой момент, когда наша школа стала такой же красивой и современной, как и все те, которым повезло раньше нас", - радуется и.о. директора школы Вера Кирилова.

По ее словам, в школе изменилось все. "Причем всем участникам процесса был предложен очень красивый дизайн, четыре варианта цветового решения. Мы организовали голосование и все вместе (родители, учителя, дети) выбрали тот вариант, который видим сейчас. В этом году отремонтировали полностью фасад, результат прекрасный", - отметила она.

Кроме того, в школе теперь новая современная мебель, а также мобильный компьютерный класс, дополнительное техническое оборудование. Все это создает новые возможности для развития ребят. 1 сентября обновленная школа примет 805 учеников. Среди них - победители олимпиад разных уровней, спортсмены, шахматисты.

Председатель общешкольного родительского комитета суходольской школы Гульнара Миросенко также отметила произошедшие изменения: "В кабинетах теперь чисто и хорошо, это, конечно, очень радует, потому что было на самом деле хотя и чисто, но капитального ремонта не было со дня основания школы. Спортзал, столовую - нам поменяли абсолютно все, актовый зал сделали очень качественно. У нас все кабинеты теперь оборудованы, и дети идут в школу с удовольствием - это заметно по ним. В школе тепло, дети всю зиму ходили в рубашках, блузках с короткими рукавами. Стало ощутимо лучше, чем было, это однозначно. Дети стали бережнее относиться к обстановке, предметам".

Она отметила, что работами, которые были выполнены по выбранному большинством проекту, остались довольны все. "Младший блок немножко поярче, выкраска немного другая, коридоры украшены, потому что все-таки здесь детки еще маленькие. Старший блок более степенный, спокойный, чтобы был настрой именно на учебу. Это приятно, красиво, мы очень довольны. Контролировали весь процесс, периодически мы приезжали с подрядчиками, смотрели ход работ. Нас, родителей, не отодвинули в сторону, и мы участвовали ", - рассказала Гульнара Миросенко.

Модернизация сферы образования - приоритетное направление работы губернатора и правительства региона. Дмитрий Азаров в ходе эфира отметил, что капитальный ремонт школ продолжится.

Обновление образовательных учреждений идет не только на средства федерального и областного бюджетов. В десятках школ идет частичный ремонт в том числе за счет средств муниципальных бюджетов.

Напомним, система образования пополнится также новыми школами. Так, в ближайшие недели будет введен в эксплуатацию новый корпус образовательного центра "Южный город" на 1500 мест, и с 1 сентября здесь начнется образовательный процесс. Также в этом году будут готовы школы в Тольятти - на 675 мест и на 1600 мест в Автозаводском районе, а также школа на 450 мест в селе Тимофеевка Ставропольского района. Строится школа на 1100 мест в самарском микрорайоне "Волгарь" - она примет учеников в 2024 году. Готовятся к строительству новой школы в Красноглинском районе областного центра на территории микрорайона Крутые Ключи. В целом в ближайшие два года будут введены девять новых школ.