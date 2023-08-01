В Самаре и области продолжается подготовка школ к новому учебному году

Под контролем губернатора Дмитрия Азарова в Самарской области продолжается масштабная работа по подготовке учреждений образования к началу учебного года. Главная цель - создать комфортные и безопасные условия учебы и развития для детей и подростков.
Этим летом в регионе капитально ремонтируются 79 школ, в основном в муниципальных районах Самарской области. В 53 школах проводится ремонт пищеблоков.
"Мы строим новые школы, приводим в порядок существующие образовательные учреждения. И работу эту, вне всякого сомнения, продолжим", - подчеркнул губернатор в недавнем эфире на телеканале ГТРК-Самара.
Так, в поселке Суходол Сергиевского района завершается капитальный ремонт средней школы №2 - впервые за 35 лет. Он проводился в рамках федеральной программы "Развитие образования" при софинансировании из федерального и регионального бюджетов. Работы проходили в два этапа.
В прошлом году был полностью выполнен внутренний ремонт трехэтажного здания, заменены внутренние инженерные коммуникации (отопление, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение), окна и двери, отремонтированы полы и потолки. Смонтирована охранно-пожарная сигнализация, видеонаблюдение. В этом году в течение весны и лета шел ремонт фасада, крылец, отмостков. Как рассказал представитель подрядной организации, фасад утеплили, для окраски использовали современную краску, которая со временем не выцветет, обновили подходы к зданию, крыльца, установили навесы, уложили нескользящую плитку. Сейчас работы на финальной стадии, объект будет сдан раньше планируемого срока.
"Нашей школе в октябре будет 35 лет, и за это время такого капитального ремонта не было. Ранее меняли отдельно отопление, крышу, но капитального ремонта мы ждали очень давно, мечтали, завидовали другим школам. И вот наконец настал такой момент, когда наша школа стала такой же красивой и современной, как и все те, которым повезло раньше нас", - радуется и.о. директора школы Вера Кирилова.
По ее словам, в школе изменилось все. "Причем всем участникам процесса был предложен очень красивый дизайн, четыре варианта цветового решения. Мы организовали голосование и все вместе (родители, учителя, дети) выбрали тот вариант, который видим сейчас. В этом году отремонтировали полностью фасад, результат прекрасный", - отметила она.
Кроме того, в школе теперь новая современная мебель, а также мобильный компьютерный класс, дополнительное техническое оборудование. Все это создает новые возможности для развития ребят. 1 сентября обновленная школа примет 805 учеников. Среди них - победители олимпиад разных уровней, спортсмены, шахматисты.
Председатель общешкольного родительского комитета суходольской школы Гульнара Миросенко также отметила произошедшие изменения: "В кабинетах теперь чисто и хорошо, это, конечно, очень радует, потому что было на самом деле хотя и чисто, но капитального ремонта не было со дня основания школы. Спортзал, столовую - нам поменяли абсолютно все, актовый зал сделали очень качественно. У нас все кабинеты теперь оборудованы, и дети идут в школу с удовольствием - это заметно по ним. В школе тепло, дети всю зиму ходили в рубашках, блузках с короткими рукавами. Стало ощутимо лучше, чем было, это однозначно. Дети стали бережнее относиться к обстановке, предметам".
Она отметила, что работами, которые были выполнены по выбранному большинством проекту, остались довольны все. "Младший блок немножко поярче, выкраска немного другая, коридоры украшены, потому что все-таки здесь детки еще маленькие. Старший блок более степенный, спокойный, чтобы был настрой именно на учебу. Это приятно, красиво, мы очень довольны. Контролировали весь процесс, периодически мы приезжали с подрядчиками, смотрели ход работ. Нас, родителей, не отодвинули в сторону, и мы участвовали ", - рассказала Гульнара Миросенко.
Модернизация сферы образования - приоритетное направление работы губернатора и правительства региона. Дмитрий Азаров в ходе эфира отметил, что капитальный ремонт школ продолжится.
Обновление образовательных учреждений идет не только на средства федерального и областного бюджетов. В десятках школ идет частичный ремонт в том числе за счет средств муниципальных бюджетов.
Напомним, система образования пополнится также новыми школами. Так, в ближайшие недели будет введен в эксплуатацию новый корпус образовательного центра "Южный город" на 1500 мест, и с 1 сентября здесь начнется образовательный процесс. Также в этом году будут готовы школы в Тольятти - на 675 мест и на 1600 мест в Автозаводском районе, а также школа на 450 мест в селе Тимофеевка Ставропольского района. Строится школа на 1100 мест в самарском микрорайоне "Волгарь" - она примет учеников в 2024 году. Готовятся к строительству новой школы в Красноглинском районе областного центра на территории микрорайона Крутые Ключи. В целом в ближайшие два года будут введены девять новых школ.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.