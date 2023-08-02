На Ракитовском шоссе в Самаре делают "неудобную" разметку

Жители Самары пожаловались на новую разметку на Ракитовском шоссе.

"До ул. Олимпийской нарисовали двойную сплошную. А раньше там были места для разворотов и поворотов", - посетовала одна из читательниц.

Как говорят местные жители, они раньше съезжали с основной дороги на дачные участки и на предприятия. Но теперь приходится делать большой крюк для объезда. Журналист Волга Ньюс обратился в администрацию Самары с просьбой разъяснить ситуацию.

"Эта разметка временная в ходе нанесения основной. Скоро будет нанесен второй слой пластиком с пунктиром. Схема пока остается прежней. Вместе с тем получены рекомендации ГИБДД об установке разделительной полосы на всем протяжении Ракитовского шоссе. Реализация этих рекомендаций начнется с появлением финансирования на выполнение данных работ", - уточнили в пресс-службе мэрии.