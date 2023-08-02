На Ракитовском шоссе в Самаре делают "неудобную" разметку

Жители Самары пожаловались на новую разметку на Ракитовском шоссе.
"До ул. Олимпийской нарисовали двойную сплошную. А раньше там были места для разворотов и поворотов", - посетовала одна из читательниц.
Как говорят местные жители, они раньше съезжали с основной дороги на дачные участки и на предприятия. Но теперь приходится делать большой крюк для объезда. Журналист Волга Ньюс обратился в администрацию Самары с просьбой разъяснить ситуацию.
"Эта разметка временная в ходе нанесения основной. Скоро будет нанесен второй слой пластиком с пунктиром. Схема пока остается прежней. Вместе с тем получены рекомендации ГИБДД об установке разделительной полосы на всем протяжении Ракитовского шоссе. Реализация этих рекомендаций начнется с появлением финансирования на выполнение данных работ", - уточнили в пресс-службе мэрии.
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А наркоманы, почему-то, как покупали в Самаре наркотики, так и покупают их без проблем. Ничего не изменилось, к сожалению. Дело в том, что никто, конкретно, в решении этой проблемы не заинтересован. Скорее, наоборот.
А, конкретно, какие мероприятия проведены, кроме самого форума? Наркоманы как употребляли, так и употребляют, у них нет проблем в приобретении этого зелья.
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".