Кино с доставкой на дом: пользователи Wink посмотрят новинки за бонусы "Ростелекома"

"Ростелеком" расширяет возможности бонусной программы для своих клиентов: теперь доступ к ней открыт для пользователей видеосервиса Wink. Накопленными баллами можно оплатить фильмы и сериалы по курсу "1 бонус = 1 рубль".
Для конвертации баллов в кино клиентам Wink в личном кабинете видеосервиса нужно открыть подраздел "Бонусные программы" и выбрать "Ростелеком "Бонус". Затем ввести номер мобильного телефона и указать четырехзначный код подтверждения из смс.
"Программа лояльности "Бонус" разработана с учетом интересов наших клиентов. Особый фокус в развитии программы — это интеграция с экосистемой наших продуктов. Сегодня мы распространили ее на пользователей видеосервиса Wink. Накопленными баллами клиенты смогут оплачивать фильмы и сериалы из каталога, в котором представлено более 60 тыс. позиций. Мы постоянно расширяем список партнеров, чтобы наши клиенты могли конвертировать накопленные баллы на нужные и полезные товары и услуги. Как результат, ежегодно число пользователей бонусной программы растет в среднем на 20%", — отметил директор по клиентскому сервису "Ростелекома" Евгений Жукович.
"Ростелеком" развивает бонусную программу с 2014 года во всех регионах присутствия. Участники получают бонусы за оплату услуг, подключение автоплатежа, участие в опросах, заполнение данных профиля в личном кабинете, а также за покупки более чем в 100 интернет-магазинах партнеров.
Обменять баллы можно на скидки в "СберМегаМаркете", "Самокате", "Орматеке", игровые опции "Мир танков", а также сертификаты на мили S7 Airlines, услуги страховой компании ВСК, специальный каталог книг "ЛитРес", подписку "VK Музыка", сервисы "Пакет" от "Перекрестка" и "Пятерочки", билеты в сеть кинотеатров "КАРО", скидки на бронирование туров и отелей онлайн от сервиса Level.Travel, бесплатные уроки от Skyeng, Skysmart, Skillbox, украшения от SUNLIGHT и Sokolov.
Последние комментарии
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.