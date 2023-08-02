В Самаре на четырех участках ограничат движение для замены теплотрасс

В Самаре ограничат движение для перекладки теплотрасс.

Ограничение будет действовать:

- с 7:00 4 августа до 22:00 10 августа в пер. Карякина от ул. Советской Армии до проезда 9 Мая, а также по Проезду 9 Мая от ул. Промышленности до пер. Карякина.

- с 5:00 3 августа до 5:00 8 августа - в Ремесленном пер. от ул. Каховской до пр. Кирова.

- с 5:00 3 августа до 23:59 15 августа - по Третьему проезду от ул. Гаражной до пр. Карла Маркса.

- с 5:00 3 августа до 23:59 15 августа - на ул. Алексея Толстого от ул. Льва Толстого до ул. Некрасовской.

Автобусы №70 и троллейбусы маршрутов №№ 4, 4к будут следовать по скорректированным схемам.