В Самаре на четырех участках ограничат движение для замены теплотрасс

В Самаре ограничат движение для перекладки теплотрасс.
Ограничение будет действовать:
- с 7:00 4 августа до 22:00 10 августа в пер. Карякина от ул. Советской Армии до проезда 9 Мая, а также по Проезду 9 Мая от ул. Промышленности до пер. Карякина.
- с 5:00 3 августа до 5:00 8 августа - в Ремесленном пер. от ул. Каховской до пр. Кирова.
- с 5:00 3 августа до 23:59 15 августа - по Третьему проезду от ул. Гаражной до пр. Карла Маркса.
- с 5:00 3 августа до 23:59 15 августа - на ул. Алексея Толстого от ул. Льва Толстого до ул. Некрасовской.
Автобусы №70 и троллейбусы маршрутов №№ 4, 4к будут следовать по скорректированным схемам.
Последние комментарии
Как можно вирусное заболевание исследовать бактериологическим способом?🙈
Блогадарю Хинштейн Александр за помощ людям побольше бы таких депутатов не зря его выбрали суважением валера
А наркоманы, почему-то, как покупали в Самаре наркотики, так и покупают их без проблем. Ничего не изменилось, к сожалению. Дело в том, что никто, конкретно, в решении этой проблемы не заинтересован. Скорее, наоборот.
А, конкретно, какие мероприятия проведены, кроме самого форума? Наркоманы как употребляли, так и употребляют, у них нет проблем в приобретении этого зелья.
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".