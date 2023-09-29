Самарцев пригласили в мультимедийный проект "Путевка в жизнь"

Правительство Самарской области совместно с ГТРК "Самара" начинают летопись славных имен и замечательных дел и приглашают к участию в мультимедийном проекте "Путевка в жизнь" жителей Самарской области старше 12 лет. Об этом сообщает пресс-служба телекомпании.

Проект "Путевка в жизнь", включенный в рамки Года педагога и наставника, позволяет запечатлеть (увидеть и услышать) удивительные и трогательные, жизнеутверждающие и проникновенные истории о ваших педагогах, об их профессиональном пути, о тех знаниях и наставлениях, которые оказались определяющими для вас - учеников своих преподавателей.

Совместно нам удастся рассказать о прекрасных специалистах, новаторах и преемниках, сподвижниках большого и важного дела - профессии учителя.

Рассказы участников, набравшие наибольшее количество голосов в каждой из номинаций в ходе народного голосования на сайте ГТРК "Самара", лягут в основу специальных репортажей и будут показаны в телевизионном эфире. Истории, представленные в видеоформате, станут частью эфирного телемарафона на телеканале "САМАРА 24".

Герой истории (или его представитель), получивший в своей номинации наибольшее количество голосов, будет приглашен на торжественную церемонию областной акции "Народное признание" для традиционного чествования заслуженных деятелей и жителей губернии.

Заполнить заявку на участие и наиболее подробно ознакомиться с условиями конкурса можно на сайте tvsamara.ru, заявки принимаются с 03.07.2023 по 24.11. 2023. Народное голосование проводится на сайте с 4.09.2023 по 30.11.2023.