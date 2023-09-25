64 пьяных водителя задержали в Самарской области за три дня

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За три дня, с 22 по 24 сентября, в Самарской области сотрудники ГИБДД остановили 64 водителя за вождение в состоянии опьянения. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области