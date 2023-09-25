64 пьяных водителя задержали в Самарской области за три дня

За три дня, с 22 по 24 сентября, в Самарской области сотрудники ГИБДД остановили 64 водителя за вождение в состоянии опьянения. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Помимо этого, правоохранители поймали пятерых автолюбителей, севших за руль без водительских прав. 206 водителей нарушили правила тонировки, а 54 неправильно перевозили детей. Еще 65 автомобилистов не пропустили пешеходов на переходах. А самих пешеходов поймали на нарушении ПДД 70 раз.
Также сотрудники ДПС зафиксировали 23 нарушения ПДД со стороны водителей мототранспорта.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.