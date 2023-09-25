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В комплекте выгоднее: популярные модели Samsung, Infinix и Tecno по специальной цене только в билайне Виктор Югай: МегаФон в Самарской области продолжает увеличивать долю рынка МегаФон разработает систему экомониторинга морской акватории Камчатского края Мобильный интернет на Кубе станет дешевле в 1750 раз, пока только для клиентов билайна В пригороде Самары увеличили скорость мобильного интернета

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В комплекте выгоднее: популярные модели Samsung, Infinix и Tecno по специальной цене только в билайне

25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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билайн снова запускает предложение "3 в 1: Комплект выгоднее смартфона". Популярные модели брендов Samsung, Infinix и Tecno стали доступны для покупки в интернет-магазине и офисах продаж оператора в комплекте с аксессуарами и бонусными рублями, которые можно потратить на услуги связи. Выгода от покупки такого комплекта составит до 15 500 рублей, то есть его приобретение выходит даже дешевле, чем просто покупка смартфона без акции.

Фото: пресс-служба билайна

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Участие в акции могут принять как новые, так и действующие клиенты билайна. При покупке комплекта сотрудники оператора предложат вам оформить SIM-карту, на баланс которой будут зачислены бонусные рубли. Если вы уже являетесь абонентом билайна, бонус придет сразу на ваш номер.

В свежем предложении участвуют более 40 моделей смартфонов от Samsung, Infinix и Tecno, полный список устройств доступен по ссылке.

Среди дополнительных услуг и аксессуаров, доступных в комплектах к смартфону, представлены специальные пакеты настроек, страховые продукты, включая защиту экрана, и дополнительную гарантию, а также подписки на сервис билайн тв.

Одной из самых выдающихся моделей, представленных в этой акции, является Samsung Galaxy A14 с объемом памяти в 128 GB. Он доступен в трех цветах: черном, светло-зеленом и серебристом, и оснащен сверхчетким 6,6-дюймовый FHD+ экраном, который станет для вас идеальным пространством для просмотра любимых фильмов, игр и ярких воспоминаний. А ультраширокоугольная основная камера 50 Мп с полным спектром цветопередачи и специальная камера для макросъемки поможет вам запечатлеть грандиозные пейзажи и даже самые крошечные объекты.

Стоимость комплекта с Samsung Galaxy A14 составит 16 990 рублей, что на 3 500 руб. выгоднее, чем покупка этого же смартфона в дни, когда специальное предложение не действует.

Воспользоваться им можно до 16 октября 2023 года. Все подробности акции, полные условия участия и информация об организаторе доступа по ссылке.

Сделайте свой выбор, получите выгоду от покупки и наслаждайтесь новым смартфоном вместе с билайн!

Реклама ПАО "ВымпелКом", подробнее на сайте: http://www.beeline.ru

В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ О Рекламе: https://base.garant.ru/12145525/b89f3082384f3d024adf2f3a41be9756/#friends

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Последние комментарии

Юлия Шевченко 25 сентября 2016 17:02 Поволжский филиал "МегаФона" возглавил Владимир Карпушкин

здравствуйте,я уроженка города Балаково.У нас постоянно с мая месяца пропадает по месяцам связь и интернет Мегафон.Звоним к операторам и нам предлагают купить усилитель сигнала.У нас даже во дворе нет связи,а чтобы позвонить из дома приходится подходить к окну чтобы поймать антенну.Дозваниваются тоже до нас только с третьего раза.Как нам быть???

Мари Кюри 17 июня 2015 16:19 Суд оштрафовал СМАРТС на 100 млн руб., основываясь на данных из Wikipedia

Наши суды никогда наверное не перестанут удивлять! У нас в государстве что, других источников оценки финансового положения компании кроме интернет – энциклопедии уже не осталось???

Артем stroysamaru 19 ноября 2014 10:18 ФАС разрешила "ВымпелКому" купить две дочерние компании СМАРТСа

ну вот и развалили одного из крупнейших региональных операторов...

Thought Mind 01 августа 2014 19:16 "Крылья Советов" пытаются отсудить у СМАРТСа 12 млн руб. за рекламу

Какое качество футбола, такие и расценки по рекламе.

Антон Чехов 31 июля 2014 20:10 "Крылья Советов" пытаются отсудить у СМАРТСа 12 млн руб. за рекламу

Какое качество связи, такие и услуги по её рекламе.

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