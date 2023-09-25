Полис в пару касаний: «Ингосстрах» обновил мобильное приложение

«Ингосстрах» продолжает масштабное обновление своих электронных ресурсов – после модернизации сайта компания усовершенствовала и свое мобильное приложение. Благодаря обновлению в IngoMobile клиентам намного проще оформить или продлить полис, подать заявление на урегулирование убытков, записаться к врачу по ДМС и многое другое.

В мобильном приложении был обновлен интерфейс, чтобы клиентам было удобно работать со всеми сервисами. На главном экране IngoMobile появились сторисы с советами, новостями и другой полезной информацией, а также добавился персонализированный блок с рекомендуемыми действиями для конкретного пользователя. Так, если клиенту нужно вызвать врача, подсказки в приложении помогут выбрать необходимого специалиста, оформить вызов и согласовать услугу.

Теперь в приложении можно приобрести больше полисов, чем раньше, продлить страховку, а также оплатить полис через СБП, SberPay или Yandex Pay. Если клиенту нужно помочь со страховкой на любом этапе – поддержка «Ингосстраха» работает 24/7, из приложения можно написать или позвонить в контакт-центр бесплатно по всей территории России.

С помощью IngoMobile клиенты могут не тратить время на поездки в офис, ведь в приложении можно урегулировать страховой случай по каско, ИФЛ, ипотечному страхованию, страхованию от несчастных случаев и страхованию путешественников. На всех этапах урегулирования убытка по страховому случаю для клиента будут появляться подсказки – всплывающие поп-апы, с помощью которых процесс подачи заявления становится проще. Клиенты по ДМС могут записаться к врачу или вызвать врача на дом онлайн, а также заказать необходимые лекарства.

«Ингосстрах», как технологичная и социально ответственная компания, следующая принципам устойчивого развития, продолжает внедрять новые технологии и обновлять свои площадки. Уже сейчас клиенты в обновленном мобильном приложении могут посчитать стоимость страховки, внести данные и приобрести полис в полтора-два раза быстрее, дистанционно урегулировать страховой случай и решать все вопросы без походов в офис, а клиенты по ДМС могут вызвать врача, скачать гарантийное письмо и заказать лекарства. Это лишь малая часть обновлений, оценить которые уже можно в мобильном приложении», - отметил Антон Косачев, директор департамента электронной коммерции «Ингосстраха».