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Полис в пару касаний: «Ингосстрах» обновил мобильное приложение 28% россиян готовы купить электрокар после появления новых зарядных станций, самые электроаварийные регионы - Приморье и Краснодарский край: исследование АВТОДОМ и ВСК Страховой Дом ВСК награждён за качество работы с деловой репутацией в интернете Инго Экосистеме от «Ингосстраха» - один год "Росгосстрах" начал продажи цифровых продуктов СК "Пульс" на своем сайте

Страхование Финансы

Полис в пару касаний: «Ингосстрах» обновил мобильное приложение

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«Ингосстрах» продолжает масштабное обновление своих электронных ресурсов – после модернизации сайта компания усовершенствовала и свое мобильное приложение. Благодаря обновлению в IngoMobile клиентам намного проще оформить или продлить полис, подать заявление на урегулирование убытков, записаться к врачу по ДМС и многое другое.

В мобильном приложении был обновлен интерфейс, чтобы клиентам было удобно работать со всеми сервисами. На главном экране IngoMobile появились сторисы с советами, новостями и другой полезной информацией, а также добавился персонализированный блок с рекомендуемыми действиями для конкретного пользователя. Так, если клиенту нужно вызвать врача, подсказки в приложении помогут выбрать необходимого специалиста, оформить вызов и согласовать услугу.

Теперь в приложении можно приобрести больше полисов, чем раньше, продлить страховку, а также оплатить полис через СБП, SberPay или Yandex Pay. Если клиенту нужно помочь со страховкой на любом этапе – поддержка «Ингосстраха» работает 24/7, из приложения можно написать или позвонить в контакт-центр бесплатно по всей территории России.

С помощью IngoMobile клиенты могут не тратить время на поездки в офис, ведь в приложении можно урегулировать страховой случай по каско, ИФЛ, ипотечному страхованию, страхованию от несчастных случаев и страхованию путешественников. На всех этапах урегулирования убытка по страховому случаю для клиента будут появляться подсказки – всплывающие поп-апы, с помощью которых процесс подачи заявления становится проще. Клиенты по ДМС могут записаться к врачу или вызвать врача на дом онлайн, а также заказать необходимые лекарства.

«Ингосстрах», как технологичная и социально ответственная компания, следующая принципам устойчивого развития, продолжает внедрять новые технологии и обновлять свои площадки. Уже сейчас клиенты в обновленном мобильном приложении могут посчитать стоимость страховки, внести данные и приобрести полис в полтора-два раза быстрее, дистанционно урегулировать страховой случай и решать все вопросы без походов в офис, а клиенты по ДМС могут вызвать врача, скачать гарантийное письмо и заказать лекарства. Это лишь малая часть обновлений, оценить которые уже можно в мобильном приложении», - отметил Антон Косачев, директор департамента электронной коммерции «Ингосстраха».

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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