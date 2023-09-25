Полис в пару касаний: «Ингосстрах» обновил мобильное приложение

«Ингосстрах» продолжает масштабное обновление своих электронных ресурсов – после модернизации сайта компания усовершенствовала и свое мобильное приложение. Благодаря обновлению в IngoMobile клиентам намного проще оформить или продлить полис, подать заявление на урегулирование убытков, записаться к врачу по ДМС и многое другое.
В мобильном приложении был обновлен интерфейс, чтобы клиентам было удобно работать со всеми сервисами. На главном экране IngoMobile появились сторисы с советами, новостями и другой полезной информацией, а также добавился персонализированный блок с рекомендуемыми действиями для конкретного пользователя. Так, если клиенту нужно вызвать врача, подсказки в приложении помогут выбрать необходимого специалиста, оформить вызов и согласовать услугу.
Теперь в приложении можно приобрести больше полисов, чем раньше, продлить страховку, а также оплатить полис через СБП, SberPay или Yandex Pay. Если клиенту нужно помочь со страховкой на любом этапе – поддержка «Ингосстраха» работает 24/7, из приложения можно написать или позвонить в контакт-центр бесплатно по всей территории России.
С помощью IngoMobile клиенты могут не тратить время на поездки в офис, ведь в приложении можно урегулировать страховой случай по каско, ИФЛ, ипотечному страхованию, страхованию от несчастных случаев и страхованию путешественников. На всех этапах урегулирования убытка по страховому случаю для клиента будут появляться подсказки – всплывающие поп-апы, с помощью которых процесс подачи заявления становится проще. Клиенты по ДМС могут записаться к врачу или вызвать врача на дом онлайн, а также заказать необходимые лекарства.
«Ингосстрах», как технологичная и социально ответственная компания, следующая принципам устойчивого развития, продолжает внедрять новые технологии и обновлять свои площадки. Уже сейчас клиенты в обновленном мобильном приложении могут посчитать стоимость страховки, внести данные и приобрести полис в полтора-два раза быстрее, дистанционно урегулировать страховой случай и решать все вопросы без походов в офис, а клиенты по ДМС могут вызвать врача, скачать гарантийное письмо и заказать лекарства. Это лишь малая часть обновлений, оценить которые уже можно в мобильном приложении», - отметил Антон Косачев, директор департамента электронной коммерции «Ингосстраха».
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.