Фёдор Добронравов против искусственного интеллекта — премьера сериала "Мастодонт" состоится в видеосервисе Wink 4 октября

Премьера 12-серийной нецифровой комедии "Мастодонт" (12+) состоится 4 октября 2023 года в видеосервисе Wink от "Ростелекома2. Сегодня представлены новый трейлер и официальный постер сериала.
Создатели уверены, что Фёдор Добронравов, который сыграл главную роль в сериале, воплотил на экране нового народного героя эпохи всеобщей цифровизации. В проекте также снимались Елена Яковлева, Ольга Медынич, Дмитрий Харатьян, Марк Богатырев и другие. Сериал создан кинокомпанией "Эволюшн Пикчерс" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").
Трейлер опубликован на Youtube.
Виктор Молодцов (Фёдор Добронравов) — одинокий вдовец, чиновник старой закалки из мэрии Зауральска, который не признает современные технологии. Неожиданно он узнает, что в столице у него есть взрослая дочь и она возглавляет… один из департаментов министерства цифрового и перспективного развития. В отличие от своего мягкого и несовременного отца Екатерина Кулик (Ольга Медынич) очень уверенная, жесткая и прогрессивная, на ты с ИТ.
Молодцов через связи находит возможность устроиться на позицию рядового сотрудника в министерство, бросает всё и едет в Москву, чтобы разобраться, действительно ли это его дочь и, если да, — завоевать ее доверие. На этом пути ему предстоит выучить много новых слов, разобраться, что такое искусственный интеллект и познать смарт-технологии.
Появление нового сотрудника в возрасте ("В отделе кадров говорили, что сорок лет" — "А, это они про стаж") вызывает всеобщие недоумение и недовольство. Но Молодцов не пасует перед сложностями — у него есть уникальные нецифровые способности, которые помогают ему выстраивать отношения с людьми.
Сериал "Мастодонт" — прежде всего история про отношения: в семье, в коллективе, между разными поколениями и даже с роботами. В череде комедийных и лирических перипетий Виктор Петрович проходит множество испытаний на пути сближения с дочерью. При этом он погружается в цифровой мир, где оказывается, что его коммуникационные навыки прекрасно сочетаются с информационно-коммуникационными технологиями. Даже Василиса (она — робот), которая живет вместе с Виктором Петровичем в квартире его московского друга, попадает под обаяние провинциального чиновника и становится более человечной.
"Виктор Молодцов привык все делать сам, не ждать помощи от других и всегда готов помочь. А в Москве люди привыкли, что помощники — это Алиса или другие сервисы. Это наш герой тоже постигнет, но и сам для многих станет наставником. В течение сериала мы будем наблюдать не только за тем, как "апгрейдится" герой, но и как меняются ценности окружающих его людей", — отметил режиссер и продюсер Стас Довжик.
Фото со съемок доступно по ссылке.
Премьера первых двух эпизодов "Мастодонта" состоится в видеосервисе Wink 4 октября, далее каждую неделю по средам будут выходить две новых серии.
О сериале "Мастодонт" (12+)
В ролях: Фёдор Добронравов, Ольга Медынич, Елена Яковлева, Дмитрий Харатьян, Марк Богатырев, Ирина Безряднова, Марк Вдовин, Савелий Наумов, Ангелина Поплавская, Владимир Сарапульцев, Савелий Кудряшов, Маруся Щербаченко
Продюсеры: Георгий Малков, Станислав Довжик, Ульяна Шабельник
Режиссеры: Станислав Довжик, Марат Ким
Оператор-постановщик: Кирилл Голубев
Композитор: Ди Джей Грув
Последние комментарии
Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....
Уже коснулось, волга на 80% вся огорожена. Не полностью огорожены протоки и бездорожные берега. Но это дело времени . Посмотрите , что творится на гатном. И кто кого .... конфискует? Это большой вопрос.
Всех коррупционеров, кто позволил строить дома и заборы, преграждающие свободный проход к воде, наказать с конфискацией имущества в пользу местных жителей! Заборы, дома снести за их же счет! Волга Ньюс, не дайте замолчать это дело, завтра эта наглость и коррупция отдельных физ лиз, может коснуться вас и ваших близких!
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
Как можно вирусное заболевание исследовать бактериологическим способом?🙈