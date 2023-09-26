Жители Самарской области примут участие в создании логотипа международной выставки ″Россия″ для своего региона

Во вторник, 26 сентября, на сайте международной выставки-форума ″Россия″ начинается региональное голосование. Собрать свой вариант логотипа можно в разделе "Создаем вместе". Первые промежуточные итоги голосования по регионам будут подведены через две недели.
В преддверии международной выставки-форума ″Россия″ организаторы решили предложить субъектам РФ выбрать понравившееся сочетание букв логотипа мероприятия. Наиболее популярную среди своих земляков версию сочетания букв в логотипе регионы смогут использовать при подготовке к выставке.
Логотип выставки ″Россия″ динамичен и предполагает возможность использования комбинаций букв различных шрифтов. В концепции фирменного стиля учтены шесть исторических периодов России: правление князя Владимира, Великое княжество, Царство Русское, Российская империя, СССР и Российская Федерация. Эволюция форм шрифта отражает развитие культуры страны.
"Каждый регион нашей огромной страны уникален по-своему. Вместе они создают неповторимый образ России, объединяя множество народов, культур, традиций и достижений. И теперь каждый россиянин может отразить самобытность и культурный код своего родного региона, создав уникальный логотип "Россия" своего региона", - говорит генеральный директор АНО "Дирекция Выставки Достижений "Россия" Наталья Виртуозова.
Для участия в игре "Создаем вместе" пользователю необходимо пройти авторизацию через свой аккаунт в социальных сетях или по адресу электронной почты. Свой вариант можно сохранить, скачав файл в формате png.
Напомним, международная выставка-форум ″Россия″ начнет работу на территории ВДНХ 4 ноября 2023 года и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетители выставки смогут увидеть экспозиции ведущих федеральных ведомств, корпораций, общественных организаций, а также выставки 89 регионов России, в том числе Самарской области.
По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в рамках подготовки к выставке разработана концепция выставочной экспозиции нашего региона. Проект регионального стенда включает достижения Самарской области в различных сферах: науке, образовании, спорте, медицине, промышленности, транспорте, IT-технологиях, культуре и искусстве, туризме и др.
Также в рамках выставки каждый субъект страны проведет "День Региона" - цикл мероприятий, которые наиболее полно, ярко, креативно и интересно расскажут гостям выставки о ключевых достижениях регионов. День Самарской области запланирован на 30 ноября 2023 года.
Актуальная информация об участии Самарской области в международной выставке-форуме "Россия" размещена в официальных социальных сетях:
https://vk.com/samarossiya
https://ok.ru/samarossiya
https://t.me/samarossiya
Последние комментарии
Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....
Уже коснулось, волга на 80% вся огорожена. Не полностью огорожены протоки и бездорожные берега. Но это дело времени . Посмотрите , что творится на гатном. И кто кого .... конфискует? Это большой вопрос.
Всех коррупционеров, кто позволил строить дома и заборы, преграждающие свободный проход к воде, наказать с конфискацией имущества в пользу местных жителей! Заборы, дома снести за их же счет! Волга Ньюс, не дайте замолчать это дело, завтра эта наглость и коррупция отдельных физ лиз, может коснуться вас и ваших близких!
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
Как можно вирусное заболевание исследовать бактериологическим способом?🙈