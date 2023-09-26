Жители Самарской области примут участие в создании логотипа международной выставки ″Россия″ для своего региона

Во вторник, 26 сентября, на сайте международной выставки-форума ″Россия″ начинается региональное голосование. Собрать свой вариант логотипа можно в разделе "Создаем вместе". Первые промежуточные итоги голосования по регионам будут подведены через две недели.

В преддверии международной выставки-форума ″Россия″ организаторы решили предложить субъектам РФ выбрать понравившееся сочетание букв логотипа мероприятия. Наиболее популярную среди своих земляков версию сочетания букв в логотипе регионы смогут использовать при подготовке к выставке.

Логотип выставки ″Россия″ динамичен и предполагает возможность использования комбинаций букв различных шрифтов. В концепции фирменного стиля учтены шесть исторических периодов России: правление князя Владимира, Великое княжество, Царство Русское, Российская империя, СССР и Российская Федерация. Эволюция форм шрифта отражает развитие культуры страны.

"Каждый регион нашей огромной страны уникален по-своему. Вместе они создают неповторимый образ России, объединяя множество народов, культур, традиций и достижений. И теперь каждый россиянин может отразить самобытность и культурный код своего родного региона, создав уникальный логотип "Россия" своего региона", - говорит генеральный директор АНО "Дирекция Выставки Достижений "Россия" Наталья Виртуозова.

Для участия в игре "Создаем вместе" пользователю необходимо пройти авторизацию через свой аккаунт в социальных сетях или по адресу электронной почты. Свой вариант можно сохранить, скачав файл в формате png.

Напомним, международная выставка-форум ″Россия″ начнет работу на территории ВДНХ 4 ноября 2023 года и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетители выставки смогут увидеть экспозиции ведущих федеральных ведомств, корпораций, общественных организаций, а также выставки 89 регионов России, в том числе Самарской области.

По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в рамках подготовки к выставке разработана концепция выставочной экспозиции нашего региона. Проект регионального стенда включает достижения Самарской области в различных сферах: науке, образовании, спорте, медицине, промышленности, транспорте, IT-технологиях, культуре и искусстве, туризме и др.

Также в рамках выставки каждый субъект страны проведет "День Региона" - цикл мероприятий, которые наиболее полно, ярко, креативно и интересно расскажут гостям выставки о ключевых достижениях регионов. День Самарской области запланирован на 30 ноября 2023 года.

Актуальная информация об участии Самарской области в международной выставке-форуме "Россия" размещена в официальных социальных сетях:

https://vk.com/samarossiya

https://ok.ru/samarossiya

https://t.me/samarossiya