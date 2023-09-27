Эндопротез производства СамГМУ впервые установили пациенту с онкологией

В Самарском областном клиническом онкологическом диспансере провели уникальную операцию. Индивидуальный эндопротез, разработанный и произведенный в Самарском государственном медицинском университете Минздрава России, впервые установили пациенту с онкологическим заболеванием.

Изготовление индивидуальных и серийных эндопротезов налажено в НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ, расположенном в Индустриальном парке "Преображенка" на площадке Центра серийного производства. Мощности НИИ позволяют покрыть потребности в эндопротезах для пациентов как Самарской области, так и всей страны. Центр серийного производства открыт в ноябре прошлого года при участии министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

У пациента в результате злокачественного новообразования в почке развилось вторичное новообразование в плечевой кости. Из-за этого возник высокий риск перелома, так как кость была ослаблена. Кроме того, пациент испытывал боли. В ходе операции врачи удалили участок плечевой кости и сразу же заместили его индивидуальным эндопротезом из титана, созданным с учетом особенностей анатомии пациента по данным его КТ.

"До того таких пациентов мы лечили с применением модульных протезов импортного производства, - говорит доцент кафедры травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии им. академика РАН А.Ф.Краснова СамГМУ, врач-онколог, травматолог-ортопед Самарского областного клинического онкологического диспансера Виктор Иванов. - Сейчас в НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ мы можем изготавливать протезы индивидуально, непосредственно под каждого пациента. Это полностью наша разработка и отечественные материалы. Принцип работы протезов аналогичный, но в нашем учитываются абсолютно все индивидуальные особенности".

Операция длилась 2,5 часа и прошла успешно. Через 10 дней пациента выпишут домой.

Как рассказал директор НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ, д.м.н. Андрей Николаенко, у изготовления эндопротеза для онкологии есть ряд особенностей.

"Онкологический эндопротез намного больше обычного, - пояснил Андрей Николаенко. - Его сложнее изготовить и соблюсти индивидуальные параметры, он более трудоемкий и технологичный. В наших дальнейших планах - создать детский онкологический протез с раздвижным модулем".

Кроме того, в ближайшее время врачи планируют провести операции по эндопротезированию средней трети плечевой кости, лопатки, а в перспективе - расширить метод индивидуального протезирования на все возможные отделы костей.

Главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера Андрей Орлов отметил, что сегодня есть возможность выполнять подобные операции за счет средств на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, выделяемых из бюджета.

"Для пациентов это совершенно бесплатно, а значит доступно, - подчеркнул Андрей Орлов. - С одной стороны, пациентов, нуждающихся в подобных операциях, не очень много - ежегодно оперируется до 100 человек. С другой стороны, большую часть из них мы отправляли в федеральные центры. Сегодня же мы можем оперировать их на территории Самарской области. Наши врачи прошли стажировки в ведущих федеральных центрах и владеют всеми необходимыми компетенциями для проведения высокоспециализированного лечения онкологических больных".