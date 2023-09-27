Жителя Самары осудили за убийство пенсионерки 15-летней давности

Самарский областной суд рассмотрел уголовное дело 40-летнего мужчины, которого обвиняли в разбое и убийстве.

Преступление было совершено в ноябре 2008 года. Злоумышленник под видом сотрудника госорганов проник в квартиру 77-летней женщины на ул. Сергея Лазо. Во время разговора пенсионерка усомнилась, что мужчина является тем, кем представился, и потребовала, чтобы он ушел. После этого злоумышленник избил и задушил ее. Затем мужчина забрал из квартиры 50 тыс. руб., хранившиеся под матрасом.

На суде самарец не признал виныу. Его приговорили к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима.