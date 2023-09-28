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Образование Общество

Энергетики "Т Плюс" провели обучающую игру для воспитанников центра цифрового образования "IT Cube"

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Т Плюс" представила учащимся центра цифрового образования "IT Cube" (Самарский областной центр детско-юношеского технического творчества) игру "Теплоцентраль", разработанную для привлечения молодых и перспективных кадров в энергетическую отрасль. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Это собственная разработка молодых специалистов "Т Плюс". Правила игры основаны на реалиях "большой энергетики": участникам предлагается построить тепловые сети и подключить к ним объекты, после чего потребуется решать технологические ситуации, возникающие в процессе работы этого теплосетевого комплекса.

"Игра призвана наглядно и увлекательно донести до школьников и студентов специфику работы теплоэнергетика и разъяснить высокую социальную значимость профессии. Даже если ребята в будущем выберут иную специализацию, им будут полезны навыки, которые помогает сформировать эта игра, - она учит ориентироваться в нестандартных условиях, принимать управленческие решения и вести деловые переговоры", - отметила заместитель директора Самарского филиала ПАО "Т Плюс" по персоналу и организационному развитию Галина Никонова.

В этом году энергетики провели игру "Теплоцентраль" для учащихся Самарского государственного технического университета и Строительно-энергетического колледжа им. П.Мачнева.

Гид потребителя

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