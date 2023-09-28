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Происшествия

Девушку в Южном городе избили из-за собаки

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правоохранители разбираются в истории с избиением девушки, которая произошла в мкрн Южный город вечером 26 сентября.

В соцсетях уже появилось видео, на котором видно, как девушка на ул. Дмитрия Донского идет по двору, а к ней кидается маленькая собака. Девушка отталкивает кинувшуюся к ней собаку ногой. После этого к девушке кидаются двое, видимо, хозяева животного. Двое мужчин бьют прохожую, в том числе по голове, а затем бросают на землю.

Очевидцы пишут в соцсетях, якобы хозяева собаки в этот момент были в состоянии алкогольного опьянения.

В органах внутренних дел пояснили, что проводят проверку. "Заявление в полицию написано", - уточнили в ГУ МВД по Самарской области.

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