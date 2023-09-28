Девушку в Южном городе избили из-за собаки

Правоохранители разбираются в истории с избиением девушки, которая произошла в мкрн Южный город вечером 26 сентября.
В соцсетях уже появилось видео, на котором видно, как девушка на ул. Дмитрия Донского идет по двору, а к ней кидается маленькая собака. Девушка отталкивает кинувшуюся к ней собаку ногой. После этого к девушке кидаются двое, видимо, хозяева животного. Двое мужчин бьют прохожую, в том числе по голове, а затем бросают на землю.
Очевидцы пишут в соцсетях, якобы хозяева собаки в этот момент были в состоянии алкогольного опьянения.
В органах внутренних дел пояснили, что проводят проверку. "Заявление в полицию написано", - уточнили в ГУ МВД по Самарской области.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.