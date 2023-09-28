В "Транснефть-Приволге" подведены итоги научно-технической конференции молодежи

В АО "Транснефть-Приволга" завершился первый тур IV Международной научно-технической конференции молодежи (МНТКМ) ПАО "Транснефть" и организаций - членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти.

В мероприятии приняли участие 67 молодых специалистов из Волгоградской, Саратовской, Оренбургской и Самарской областей, прошедших отбор на первом этапе МНТКМ. В тематических секциях были представлены 48 индивидуальных и коллективных исследовательских проектов по основным производственным направлениям. Наибольшее число работ было заявлено в секции "Автоматизация систем управления технологическими процессами, метрология и связь".

Работы оценивала комиссия в составе специалистов АО "Транснефть-Приволга" и представителей Самарского государственного технического университета (СамГТУ). Рассматривались в том числе такие критерии, как актуальность и глубина проработки темы, наличие собственных технических разработок и предложений.

Жюри отметило разработку метрологического стенда на базе генератора газовых смесей для проведения поверки и калибровки газоанализаторов, авторы которой Вячеслав Кузин и Федор Пивоваров работают в метрологической лаборатории участка калибровки средств измерений базы производственного обслуживания Волгоградского районного нефтепроводного управления (РНУ). Одной из лучших также стала исследовательская работа сотрудников Саратовского РНУ Николая Круглова и Ивана Шишкина, посвященная методам борьбы с запарафиниванием линий утечек от магистральных и подпорных насосных агрегатов.

В рамках конференции также состоялось заседание студенческой секции, на котором девять докладов представили студенты СамГТУ.

В церемонии награждения принял участие заместитель генерального директора АО "Транснефть-Приволга" Александр Баканов. "Научно-технические конференции важны и полезны как для самих молодых сотрудников, так и для руководителей. В конкурсных работах авторы применяют методы бережливого производства, формируют карты процессов и приоритезации, повышают эффективность деятельности. Из года в год молодые специалисты растут, становясь опытнее и на производстве, и в научно-технической деятельности", - отметил он.

Победители представят доклады во втором туре конференции, который пройдет в 2024 году среди представителей организаций системы "Транснефть". В частности, на базе в АО "Транснефть-Приволга" будет работать секция "Операционная эффективность, транспортное обеспечение и контроль качества СМР".

Научно-технические конференции молодежи ПАО "Транснефть" проводятся ежегодно с целью развития профессиональных компетенций и творческого потенциала молодых специалистов, повышение мотивации в решении производственных задач.