В "Транснефть-Приволге" подведены итоги научно-технической конференции молодежи

В АО "Транснефть-Приволга" завершился первый тур IV Международной научно-технической конференции молодежи (МНТКМ) ПАО "Транснефть" и организаций - членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти.
В мероприятии приняли участие 67 молодых специалистов из Волгоградской, Саратовской, Оренбургской и Самарской областей, прошедших отбор на первом этапе МНТКМ. В тематических секциях были представлены 48 индивидуальных и коллективных исследовательских проектов по основным производственным направлениям. Наибольшее число работ было заявлено в секции "Автоматизация систем управления технологическими процессами, метрология и связь".
Работы оценивала комиссия в составе специалистов АО "Транснефть-Приволга" и представителей Самарского государственного технического университета (СамГТУ). Рассматривались в том числе такие критерии, как актуальность и глубина проработки темы, наличие собственных технических разработок и предложений.
Жюри отметило разработку метрологического стенда на базе генератора газовых смесей для проведения поверки и калибровки газоанализаторов, авторы которой Вячеслав Кузин и Федор Пивоваров работают в метрологической лаборатории участка калибровки средств измерений базы производственного обслуживания Волгоградского районного нефтепроводного управления (РНУ). Одной из лучших также стала исследовательская работа сотрудников Саратовского РНУ Николая Круглова и Ивана Шишкина, посвященная методам борьбы с запарафиниванием линий утечек от магистральных и подпорных насосных агрегатов.
В рамках конференции также состоялось заседание студенческой секции, на котором девять докладов представили студенты СамГТУ.
В церемонии награждения принял участие заместитель генерального директора АО "Транснефть-Приволга" Александр Баканов. "Научно-технические конференции важны и полезны как для самих молодых сотрудников, так и для руководителей. В конкурсных работах авторы применяют методы бережливого производства, формируют карты процессов и приоритезации, повышают эффективность деятельности. Из года в год молодые специалисты растут, становясь опытнее и на производстве, и в научно-технической деятельности", - отметил он.
Победители представят доклады во втором туре конференции, который пройдет в 2024 году среди представителей организаций системы "Транснефть". В частности, на базе в АО "Транснефть-Приволга" будет работать секция "Операционная эффективность, транспортное обеспечение и контроль качества СМР".
Научно-технические конференции молодежи ПАО "Транснефть" проводятся ежегодно с целью развития профессиональных компетенций и творческого потенциала молодых специалистов, повышение мотивации в решении производственных задач.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.