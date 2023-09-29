С 31 октябре возобновятся полеты из Самары в Ташкент

В расписании международного аэропорта Курумоч возобновляются рейсы в Ташкент. С 31 октября еженедельные полеты в столицу Узбекистана будет осуществлять авиакомпания Red Wings.

Рейсы планируются по вторникам. Время вылета из Самары - 05:10, прибытие в Ташкент - в 09:15. Продолжительность перелета - три часа. Полеты будут выполняться на самолетах Sukhoi Superjet вместимостью 100 пассажиров.

Более подробно ознакомиться с расписанием рейсов можно на сайте аэропорта, а с условиями перевозки - на сайте авиаперевозчика.