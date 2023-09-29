Житель Жигулевска получил штраф за развлекательное видео в форме сотрудника ДПС

В Жигулевске местного жителя оштрафовали за незаконное ношение полицейской формы. Об этом сообщает УФССП России по Самарской области.

Молодой человек решил снять на улице развлекательный видеоролик в форменной одежде сотрудника ДПС. Сам он при этом не являлся сотрудником МВД.

На парня составили административный протокол по ст. 17.12 КоАП РФ ("Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов") и назначили ему штраф.

В итоге приставы конфисковали одежду у нарушителя и передали на уничтожение.