Житель Жигулевска получил штраф за развлекательное видео в форме сотрудника ДПС

В Жигулевске местного жителя оштрафовали за незаконное ношение полицейской формы. Об этом сообщает УФССП России по Самарской области.
Молодой человек решил снять на улице развлекательный видеоролик в форменной одежде сотрудника ДПС. Сам он при этом не являлся сотрудником МВД.
На парня составили административный протокол по ст. 17.12 КоАП РФ ("Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов") и назначили ему штраф.
В итоге приставы конфисковали одежду у нарушителя и передали на уничтожение.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.