Школьников Елховки обучили основам газовой безопасности

Сотрудники "Газпром газораспределение Самара" и "Газпром межрегионгаз Самара" провели интерактивный урок безопасного использования газа в быту для учеников ГБОУ СОШ им. М.Н.Заводского в с. Елховка.

Школьникам 5 класса напомнили об основах безопасного использования газа и рассказали интересные факты из истории газовой промышленности России.

"Наша приоритетная задача - сформировать у детей навыки правильного обращения с газовым оборудованием. Поэтому уроки по безопасному газу проводятся в доступной для них игровой форме. Это позволяет доносить до школьников важность соблюдения правил безопасности при использовании газа", - отметила главный инженер ООО "Газпром газораспределение Самара" Екатерина Мутовкина.