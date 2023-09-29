В Самаре со 2 октября перекроют участок ул. XXII Партсъезда

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В Самаре с 5:00 2 октября будет ограничено движение транспорта по улице XXII Партсъезда на участке от ул. Солнечной до дублера ул. Ново-Садовой, сообщает администрация города.

Фото: администрация Самары