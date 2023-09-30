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Ночью, с субботы на воскресенье, 1 октября, местами в Самарской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0, -2 С, сообщает региональное ГУ МЧС.