Объем сделок по комплексному регулированию задолженности превысил 1,3 млрд рублей

Программа поддержки банка помогает людям решить сложные финансовые ситуации.

С начала года более 3 тыс. кредитов было реструктурировано с помощью комплексного урегулирования Сбера при участии других кредиторов. Сумма сделок по этой программе поддержки превысила 1,3 млрд рублей, а 85% заемщиков эффективно обслуживают свои долги. Об этом сообщил директор дивизиона "Розничное взыскание и урегулирование" Сбербанка Денис Кузнецов на ХХ Международном банковском форуме в Сочи.

Программа "Комплексное урегулирование" создана Сбером в 2022 году. Она помогает людям, у которых возникли сложные финансовые ситуации (потеря работы, сокращение зарплаты, болезнь или другое) и есть действующие кредиты в разных банках. Человек может получить поддержку по всем видам займов (ипотека, потребительский кредит, автокредит, кредитная карта) без ограничений по сумме и регионам выдачи. Обратившись в Сбер, клиент может на одной площадке решить самые сложные личные финансовые проблемы.

"Если в начале этого года уровень одобрения заявок на услугу оставался на уровне 8%, то сейчас он вырос до 54%. Это значит, что каждая вторая заявка клиента, одобренная Сбером, была поддержана другими кредиторами. Сбер первым на рынке предложил услугу по комплексному регулированию. Мы сотрудничаем с 10 банками, в том числе по некоторым заявкам выступаем для них оператором. Мы также участвовали в создании Стандарта комплексного урегулирования, а теперь важный шаг - создание платформы, к которой смогут подключиться все банки, а также другие участники рынка кредитования и, конечно, клиенты. Уверен, сервис получит широкое применение на всем финансовом рынке России. Мы приглашаем к развитию проекта коллег из микрофинансовых организаций и коллекторских агентств", - прокомментировал директор дивизиона "Розничное взыскание и урегулирование" Сбербанка Денис Кузнецов.

Сейчас заявку на комплексное урегулирование задолженности можно подать в веб-версии СберБанк Онлайн. Затем надо предоставить пакет документов, дождаться решения банков, в которых есть кредиты, подписать документы и т.д. Программа удобна как для заемщиков, так и для кредиторов.

В будущем процессы обмена документами, согласования и решения по комплексному урегулированию будут проходить на единой информационной площадке - клиенту за всеми процессами можно будет следить онлайн не выходя из дома. При этом один из кредиторов сможет взять на себя функции координатора по всем сделкам. А если возникает спор или кредит в стадии взыскания, по запросу одной из сторон к решению может быть привлечен независимый финансовый примиритель-медиатор. Тут же на единой площадке комплексного регулирования будет проходить консолидация решений банков и формироваться оптимальное предложение для клиента по погашению долгов.