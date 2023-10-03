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Банк ДОМ.РФ назвал тройку лидирующих регионов по спросу на ипотеку в сентябре

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк ДОМ.РФ в сентябре 2023 года оформил ипотеку для четырех тысяч семей на общую сумму 21,6 миллиарда рублей. Это примерно на 30% больше, чем за тот же период прошлого года. Всего с января по сентябрь банк провел около 32,5 тысячи ипотечных сделок на сумму 176 миллиардов рублей — на 40% больше, чем в прошлом году.

Фото: ДОМ.РФ

Чаще всего ипотечные кредиты в Банке ДОМ.РФ в сентябре оформляли жители Москвы (6,6 млрд рублей), Подмосковья (1,9 млрд рублей), Санкт-Петербурга (1,7 млрд рублей), Краснодарского края (1,1 млрд рублей) и Тюменской области (1 млрд рублей).

В топ-10 также вошли Приморский край (1 млрд рублей), Свердловская (около 800 млн рублей) и Ростовская (около 800 млн рублей), Нижегородская (700 млн рублей) и Самарская области (700 млн рублей).

Наибольший рост зафиксирован в Самарской (в 2,5 раза), Ростовской (в 2,4 раза), Нижегородской областях (в 2,4 раза), Приморском крае (в 2,3 раза), а также в Тюменской, Свердловской областях (в 1,6 раза) и Краснодарском крае (в 1,5 раза).

Комментируя рост спроса на ипотеку в сентябре, зампред правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков отметил, что на этом сказались ожидания людей по изменению условий кредитования на фоне повышения ключевой ставки. Кроме того, в сентябре традиционно работает сезонный фактор, связанный с завершением периода летних отпусков.

"В дальнейшем мы ожидаем замедления динамики — особенно в сегменте рыночных программ без господдержки", — отметил Алексей Косяков.

Больше всего кредитов оформлено в рамках "Семейной ипотеки" и "Льготной ипотеки на новостройки" — около 2,8 тысячи семей в примерно равном соотношении. Сделки по "ИТ-ипотеке" составили 15% (около 400 семей) от общего объема. В рамках программы на приобретение готовой недвижимости выдано 6,5% (порядка 350 семей), строящейся вне программ с господдержкой — 4,5% (300 семей), еще 3,5% — по "Дальневосточной ипотеке" (150 семей).

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