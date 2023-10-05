3 октября в Новокуйбышевской нефтехимической компании (дочернем предприятии НК "Роснефть") прошла акция "Я — донор", ее участниками стали 99 заводчан. За счет добровольцев банк крови Самарской области получил почти 45 литров крови, которые в перспективе спасут кому-то жизнь.

Такие акции проводятся на предприятии дважды в год — осенью и весной на завод приезжает специальная мобильная станция, в которой и производится забор крови. В этом году нефтехимиками было сдано 85 литров, а начиная с 2016 года — практически 400 литров бесценного биоматериала.

Длительность процедуры невелика, всего 7–10 минут, за это время у каждого донора забирают по 450 мл крови. Среди сотрудников предприятия есть опытные доноры, которые не только регулярно сдают кровь, но и участвуют в пропаганде движения, привлекая к безвозмездному донорству новичков.

Благодаря этому ряды волонтеров-доноров постоянно увеличиваются, а сотрудничество Новокуйбышевской нефтехимической компании с областной Службой крови крепнет год от года.

По отзывам самих добровольцев, регулярные кроводачи полезны для организма — это и профилактика болезней сердца и сосудов, в т. ч. за счет улучшения циркуляции крови, и укрепление иммунной системы. Несомненно, на пользу каждому из них идут и обязательное поддержание здорового образа жизни, и регулярные медицинские осмотры.

Сама история донорства насчитывает почти два века, но до сих пор не нашли, чем заменить человеческую кровь, а ведь ее переливание — это порой единственная возможность спасти чью-то жизнь. Евгений Плешаков, главный специалист технического надзора АО "ННК", хорошо это понимает — он сдает кровь уже 12 раз.

"Я делаю это и на заводе во время проведения акции "Я-донор!", и на станциях переливания крови. Для меня донорство, можно сказать, хоть и стало обычной процедурой, но я точно знаю, что сдав кровь, я помогаю людям, — говорит Евгений. — Я благодарен предприятию, что оно поддерживает важные и полезные инициативы и проводит такие мероприятия прямо на территории. Это даёт возможность и другим коллегам стать донорами и внести свою лепту в общее дело".

Молодые специалисты берут пример с заслуженных ветеранов движения. Николай Шуваев, инженер Научно-исследовательского центра Новокуйбышевской нефтехимической компании, работает на заводе всего два месяца, но уже успел стать донором и принять участие в других волонтерских акциях.

"Мне очень интересно развиваться не только профессионально, но и принимать активное участие в жизни завода, волонтерском движении. Уже принимал участие в экологических мероприятиях по сбору пластиковых крышек, уборке острова, сегодня — в акции по сдаче крови. Кровь сдал впервые в жизни. Ощущения интересные, но главное — помог людям", — уверен Николай.