3 октября в Новокуйбышевской нефтехимической компании (дочернем предприятии НК "Роснефть") прошла акция "Я — донор", ее участниками стали 99 заводчан. За счет добровольцев банк крови Самарской области получил почти 45 литров крови, которые в перспективе спасут кому-то жизнь.
Такие акции проводятся на предприятии дважды в год — осенью и весной на завод приезжает специальная мобильная станция, в которой и производится забор крови. В этом году нефтехимиками было сдано 85 литров, а начиная с 2016 года — практически 400 литров бесценного биоматериала.
Длительность процедуры невелика, всего 7–10 минут, за это время у каждого донора забирают по 450 мл крови. Среди сотрудников предприятия есть опытные доноры, которые не только регулярно сдают кровь, но и участвуют в пропаганде движения, привлекая к безвозмездному донорству новичков.
Благодаря этому ряды волонтеров-доноров постоянно увеличиваются, а сотрудничество Новокуйбышевской нефтехимической компании с областной Службой крови крепнет год от года.
По отзывам самих добровольцев, регулярные кроводачи полезны для организма — это и профилактика болезней сердца и сосудов, в т. ч. за счет улучшения циркуляции крови, и укрепление иммунной системы. Несомненно, на пользу каждому из них идут и обязательное поддержание здорового образа жизни, и регулярные медицинские осмотры.
Сама история донорства насчитывает почти два века, но до сих пор не нашли, чем заменить человеческую кровь, а ведь ее переливание — это порой единственная возможность спасти чью-то жизнь. Евгений Плешаков, главный специалист технического надзора АО "ННК", хорошо это понимает — он сдает кровь уже 12 раз.
"Я делаю это и на заводе во время проведения акции "Я-донор!", и на станциях переливания крови. Для меня донорство, можно сказать, хоть и стало обычной процедурой, но я точно знаю, что сдав кровь, я помогаю людям, — говорит Евгений. — Я благодарен предприятию, что оно поддерживает важные и полезные инициативы и проводит такие мероприятия прямо на территории. Это даёт возможность и другим коллегам стать донорами и внести свою лепту в общее дело".
Молодые специалисты берут пример с заслуженных ветеранов движения. Николай Шуваев, инженер Научно-исследовательского центра Новокуйбышевской нефтехимической компании, работает на заводе всего два месяца, но уже успел стать донором и принять участие в других волонтерских акциях.
"Мне очень интересно развиваться не только профессионально, но и принимать активное участие в жизни завода, волонтерском движении. Уже принимал участие в экологических мероприятиях по сбору пластиковых крышек, уборке острова, сегодня — в акции по сдаче крови. Кровь сдал впервые в жизни. Ощущения интересные, но главное — помог людям", — уверен Николай.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас