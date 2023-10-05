16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарские врачи поставили на ноги подростка, искалеченного в ДТП Диспансеризация помогает выявлять факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний: Главный кардиолог Самары рассказала о необходимости вакцинации для пациентов с заболеваниями сердца и сосудов Главный кардиолог региона дал рекомендации для пациентов после инфаркта миокарда Эндопротез производства СамГМУ впервые установили пациенту с онкологией

Здравоохранение Общество

Новокуйбышевские нефтехимики присоединились к добровольной акции "Я — донор!"

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 72
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

3 октября в Новокуйбышевской нефтехимической компании (дочернем предприятии НК "Роснефть") прошла акция "Я — донор", ее участниками стали 99 заводчан. За счет добровольцев банк крови Самарской области получил почти 45 литров крови, которые в перспективе спасут кому-то жизнь.

Фото: предоставлено АО "ННК"

Такие акции проводятся на предприятии дважды в год — осенью и весной на завод приезжает специальная мобильная станция, в которой и производится забор крови. В этом году нефтехимиками было сдано 85 литров, а начиная с 2016 года — практически 400 литров бесценного биоматериала.

Длительность процедуры невелика, всего 7–10 минут, за это время у каждого донора забирают по 450 мл крови. Среди сотрудников предприятия есть опытные доноры, которые не только регулярно сдают кровь, но и участвуют в пропаганде движения, привлекая к безвозмездному донорству новичков.

Благодаря этому ряды волонтеров-доноров постоянно увеличиваются, а сотрудничество Новокуйбышевской нефтехимической компании с областной Службой крови крепнет год от года.

По отзывам самих добровольцев, регулярные кроводачи полезны для организма — это и профилактика болезней сердца и сосудов, в т. ч. за счет улучшения циркуляции крови, и укрепление иммунной системы. Несомненно, на пользу каждому из них идут и обязательное поддержание здорового образа жизни, и регулярные медицинские осмотры.

Сама история донорства насчитывает почти два века, но до сих пор не нашли, чем заменить человеческую кровь, а ведь ее переливание — это порой единственная возможность спасти чью-то жизнь. Евгений Плешаков, главный специалист технического надзора АО "ННК", хорошо это понимает — он сдает кровь уже 12 раз.

"Я делаю это и на заводе во время проведения акции "Я-донор!", и на станциях переливания крови. Для меня донорство, можно сказать, хоть и стало обычной процедурой, но я точно знаю, что сдав кровь, я помогаю людям, — говорит Евгений. — Я благодарен предприятию, что оно поддерживает важные и полезные инициативы и проводит такие мероприятия прямо на территории. Это даёт возможность и другим коллегам стать донорами и внести свою лепту в общее дело".

Молодые специалисты берут пример с заслуженных ветеранов движения. Николай Шуваев, инженер Научно-исследовательского центра Новокуйбышевской нефтехимической компании, работает на заводе всего два месяца, но уже успел стать донором и принять участие в других волонтерских акциях.

"Мне очень интересно развиваться не только профессионально, но и принимать активное участие в жизни завода, волонтерском движении. Уже принимал участие в экологических мероприятиях по сбору пластиковых крышек, уборке острова, сегодня — в акции по сдаче крови. Кровь сдал впервые в жизни. Ощущения интересные, но главное — помог людям", — уверен Николай.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Никольский 08 сентября 2023 15:40 Регулярная физическая активность снижает риск развития рака

Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...

Viktor Voloshin 05 января 2023 08:12 Самарские медики провели первую операцию на челюсти с применением протеза, напечатанного на 3D-принтере

сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Фото на сайте

Университету "Реавиз" 30 лет

Университету "Реавиз" 30 лет

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5