В Волгаре завершается строительство первой в микрорайоне поликлиники на 700 посещений

В микрорайоне Волгарь на пересечении улиц Осетинской и Виталия Талабаева на финальный этап выходит возведение поликлиники общей площадью 13 тыс. кв. метров. Подразделение рассчитано на 700 посещений в смену.
Строительство поликлиники ведется в рамках нацпроекта "Здравоохранение", инициированного президентом страны Владимиром Путиным. В Самарской области активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по возведению новых зданий медицинских организаций ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.
Ход работ на объекте в Куйбышевском районе оценили участники выездного совещания, которое провел врио заместителя председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.
На сегодняшний день завершено благоустройство территории будущей поликлиники, в здании заканчивается отделка помещений, запущена система вентиляции и кондиционирования.
"Надо усиливаться дополнительно рабочими, чтобы завершить строительство в запланированные сроки. К тому же от погоды мы сейчас не зависим, все работы проводятся внутри помещений", — подчеркнул Александр Фетисов, обращаясь к представителям областного Минстроя и подрядной организации.
Возведение медицинского объекта ведется в тесном взаимодействии с Минздравом региона и руководством больницы.
"Мы постоянно взаимодействуем с представителями подрядной организации, выезжаем на объект, оказываем всю необходимую помощь и поддержку", — отметил главный врач Самарской городской больницы № 10 Дмитрий Лисица.
В новом подразделении разместится женская консультация, детское отделение, лечебно-диагностический блок с кабинетами врачей общей практики и узких специалистов, палаты дневного пребывания для детей и взрослых, отделения хирургии и медицинской реабилитации.
Здесь же будет располагаться областной гепатологический центр, созданный в марте этого года на базе Самарской городской больницы № 10. В отделении получают помощь пациенты с вирусными гепатитами и циррозом печени вирусной этиологии или с подозрением на них.
Для удобства людей с ограниченными возможностями предусмотрена безбарьерная среда. Строительные работы и монтаж медицинского оборудования планируется завершить в ближайшее время.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас