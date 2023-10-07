16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Волгаре завершается строительство первой в микрорайоне поликлиники на 700 посещений Самарская область входит в десятку регионов по количеству потенциальных доноров костного мозга В Самарской области за неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 18,5% В Чапаевске завершается подготовка к открытию центра амбулаторной онкологической помощи В Самарской области удвоился процент выявляемости онкозаболеваний при диспансеризации

Здравоохранение Общество

В Волгаре завершается строительство первой в микрорайоне поликлиники на 700 посещений

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В микрорайоне Волгарь на пересечении улиц Осетинской и Виталия Талабаева на финальный этап выходит возведение поликлиники общей площадью 13 тыс. кв. метров. Подразделение рассчитано на 700 посещений в смену.

Строительство поликлиники ведется в рамках нацпроекта "Здравоохранение", инициированного президентом страны Владимиром Путиным. В Самарской области активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по возведению новых зданий медицинских организаций ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.

Ход работ на объекте в Куйбышевском районе оценили участники выездного совещания, которое провел врио заместителя председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.

На сегодняшний день завершено благоустройство территории будущей поликлиники, в здании заканчивается отделка помещений, запущена система вентиляции и кондиционирования.

"Надо усиливаться дополнительно рабочими, чтобы завершить строительство в запланированные сроки. К тому же от погоды мы сейчас не зависим, все работы проводятся внутри помещений", — подчеркнул Александр Фетисов, обращаясь к представителям областного Минстроя и подрядной организации.
Возведение медицинского объекта ведется в тесном взаимодействии с Минздравом региона и руководством больницы.

"Мы постоянно взаимодействуем с представителями подрядной организации, выезжаем на объект, оказываем всю необходимую помощь и поддержку", — отметил главный врач Самарской городской больницы № 10 Дмитрий Лисица.

В новом подразделении разместится женская консультация, детское отделение, лечебно-диагностический блок с кабинетами врачей общей практики и узких специалистов, палаты дневного пребывания для детей и взрослых, отделения хирургии и медицинской реабилитации.

Здесь же будет располагаться областной гепатологический центр, созданный в марте этого года на базе Самарской городской больницы № 10. В отделении получают помощь пациенты с вирусными гепатитами и циррозом печени вирусной этиологии или с подозрением на них.

Для удобства людей с ограниченными возможностями предусмотрена безбарьерная среда. Строительные работы и монтаж медицинского оборудования планируется завершить в ближайшее время.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Никольский 08 сентября 2023 15:40 Регулярная физическая активность снижает риск развития рака

Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...

Viktor Voloshin 05 января 2023 08:12 Самарские медики провели первую операцию на челюсти с применением протеза, напечатанного на 3D-принтере

сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Фото на сайте

Университету "Реавиз" 30 лет

Университету "Реавиз" 30 лет

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5