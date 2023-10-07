В Волгаре завершается строительство первой в микрорайоне поликлиники на 700 посещений

В микрорайоне Волгарь на пересечении улиц Осетинской и Виталия Талабаева на финальный этап выходит возведение поликлиники общей площадью 13 тыс. кв. метров. Подразделение рассчитано на 700 посещений в смену.

Строительство поликлиники ведется в рамках нацпроекта "Здравоохранение", инициированного президентом страны Владимиром Путиным. В Самарской области активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по возведению новых зданий медицинских организаций ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.

Ход работ на объекте в Куйбышевском районе оценили участники выездного совещания, которое провел врио заместителя председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.

На сегодняшний день завершено благоустройство территории будущей поликлиники, в здании заканчивается отделка помещений, запущена система вентиляции и кондиционирования.

"Надо усиливаться дополнительно рабочими, чтобы завершить строительство в запланированные сроки. К тому же от погоды мы сейчас не зависим, все работы проводятся внутри помещений", — подчеркнул Александр Фетисов, обращаясь к представителям областного Минстроя и подрядной организации.

Возведение медицинского объекта ведется в тесном взаимодействии с Минздравом региона и руководством больницы.

"Мы постоянно взаимодействуем с представителями подрядной организации, выезжаем на объект, оказываем всю необходимую помощь и поддержку", — отметил главный врач Самарской городской больницы № 10 Дмитрий Лисица.

В новом подразделении разместится женская консультация, детское отделение, лечебно-диагностический блок с кабинетами врачей общей практики и узких специалистов, палаты дневного пребывания для детей и взрослых, отделения хирургии и медицинской реабилитации.

Здесь же будет располагаться областной гепатологический центр, созданный в марте этого года на базе Самарской городской больницы № 10. В отделении получают помощь пациенты с вирусными гепатитами и циррозом печени вирусной этиологии или с подозрением на них.

Для удобства людей с ограниченными возможностями предусмотрена безбарьерная среда. Строительные работы и монтаж медицинского оборудования планируется завершить в ближайшее время.