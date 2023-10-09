АО "Транснефть - Приволга" совместно с ГБУЗ "Самарская областная клиническая станция переливания крови" провели донорскую акцию "Движение от сердца к сердцу" в рамках марафона "30 добрых дел", посвященного 30-летию ПАО "Транснефть".

Работа передвижного мобильного комплекса с бригадой медиков была организована в аппарате управления компании в г. Самаре. По результатам добровольческого мероприятия банк крови самарского региона пополнился почти на 51 литр. Донорами стали 113 работников аппарата управления, Самарского районного нефтепроводного управления, Центральной базы производственного обслуживания.

Многие сотрудники АО "Транснефть - Приволга" приходят сдавать кровь уже не в первый раз. На счету половины доноров предприятия более пяти подобных добровольческих акций. Врачи и персонал Самарского мобильного комплекса заготовки крови высоко оценили слаженную организацию процесса.

По обоюдному решению участников, средства, выделенные в качестве материальной компенсации каждому донору, будут направлены на покупку специализированного оборудования для одного из лечебных учреждений Самарской области.

На один день донорская акция объединила и сотрудников Волгоградского РНУ. Донорами стали 40 работников производственных площадок филиала и аппарата управления.

По итогам двух мероприятий кровь сдали 153 волонтера, а банк донорской крови двух регионов пополнился на 69 литров крови. После проведения необходимых исследований кровь будет передана в медицинские учреждения регионов для оказания неотложной помощи пациентам.

Традиционная донорская акция "Движение от сердца к сердцу" проводится в АО "Транснефть - Приволга" с 2014 года.