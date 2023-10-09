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Происшествия

За три дня в Самарской области поймали 75 пьяных водителей

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области за три дня, с 6 по 8 октября, остановили 75 нетрезвых водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Всего автоинспекторы во время рейдов зафиксировали более 1800 разных нарушений ПДД. Так, семь человек сели за руль без водительских удостоверений. Еще 225 — нарушили правила тонировки. 45 автомобилистов неправильно перевозили детей, а 236 не воспользовались ремнями безопасности.

Кроме того, 70 водителей не пропустили пешеходов на переходах. А Сами пешеходы пересекали проезжую часть на красный свет или в не предназначенных для этого местах 77 раз.

Региональная Госавтоинспекция призывает участников движения не терять бдительности, не нарушать ПДД и быть ответственными за свои действия.

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