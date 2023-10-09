За три дня в Самарской области поймали 75 пьяных водителей

В Самарской области за три дня, с 6 по 8 октября, остановили 75 нетрезвых водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Всего автоинспекторы во время рейдов зафиксировали более 1800 разных нарушений ПДД. Так, семь человек сели за руль без водительских удостоверений. Еще 225 — нарушили правила тонировки. 45 автомобилистов неправильно перевозили детей, а 236 не воспользовались ремнями безопасности.

Кроме того, 70 водителей не пропустили пешеходов на переходах. А Сами пешеходы пересекали проезжую часть на красный свет или в не предназначенных для этого местах 77 раз.

Региональная Госавтоинспекция призывает участников движения не терять бдительности, не нарушать ПДД и быть ответственными за свои действия.