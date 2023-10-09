Работа самарцев по восстановлению города Снежное отмечена на федеральном уровне

В понедельник, 9 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел традиционное оперативное совещание, где рассматривались вопросы реализации государственных и региональных программ, национальных проектов. Отдельно участники заседания обсудили ход выполнения ремонтных работ на объектах города-побратима Снежное Донецкой народной республики.
Напомним, начиная с прошлого года в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве Самарская область оказывает помощь в восстановлении экономики и инфраструктуры Снежного, а также в развитии социальной сферы. По поручению Дмитрия Азарова вместе с жителями города-побратима был утвержден план по ремонту ключевых объектов.
Губернатор неоднократно выезжал в Снежное для того, чтобы форсировать проведение работ, оценить их темп и качество, а также поддержать самарцев, которые принимают участие в восстановлении мирной жизни в городе-побратиме Самарской области. До конца года процесс будет завершен на 67 объектах.
Ремонт был запланирован в двух школах, одном детском саду, двух учреждениях здравоохранения, 7 многоквартирных домах, а также на 42 объектах инженерной инфраструктуры и 5 дорогах. Кроме того, за счет экономии средств удалось взять в работу еще несколько объектов, требующих ремонта.
"Регион справляется наилучшим образом. Так было по итогам прошлого года, так складывается и в текущем. Всем вам, коллеги, спасибо. Работа организована и исполняется качественно и ритмично", - подчеркнул Дмитрий Азаров.
Губернатор добавил, что на прошедшем совещании по восстановлению новых регионов Самарская область получила высокую оценку заместителя председателя Правительства России Марата Хуснуллина за вклад в восстановление Снежного. Вице-премьер отметил динамику работ по ремонту социальной инфраструктуры - детских садов и школ.
"Видим неплохую ситуацию по восстановлению инфраструктуры в новых регионах. Работа проводится масштабная, в непростых условиях. Знаю, все стараются и подходят к работе очень ответственно, однако прошу руководителей субъектов держать все на личном контроле и четко выполнять поставленные задачи", - сказал заместитель председателя правительства РФ.
"Регион вновь получил хорошие оценки на оперативном штабе заместителя председателя Правительства РФ Марата Шакирзяновича Хуснуллина, в том числе по нашей работе на Донбассе, в первую очередь в Снежном. Всех благодарю, - обратился глава региона к руководителям министерств и ведомств. - Отдельно отмечу Виктора Владиславовича Кудряшова, который эту работу ведет на постоянной основе и сейчас находится там. И по остальным направлениям, в том числе по исполнению нацпроектов, Самарская область отмечена среди лидеров".
Ход исполнения нацпроектов сегодня также был рассмотрен на совещании. По абсолютному большинству мероприятий работа идет в графике. Дмитрий Азаров подчеркнул, что каждое ведомство должно четко контролировать сроки выполнения взятых на себя обязательств. Полученная высокая оценка должна только мотивировать работать с большей силой и самоотдачей во благо развития Самарской области и улучшения качества жизни земляков.
"Такая оценка нашей работы должна только мотивировать. Понятно, что любые наши отклонения от заданных параметров будут расцениваться как что-то чрезвычайное. Если по многим регионам это дело привычное, к Самарской области все уже привыкли, что мы вовремя, в срок, качественно справляемся с поставленными на федеральном уровне задачами", - заявил губернатор.
Врио заместителя председателя правительства региона Александр Мордвинов также обратился к коллегам со словами благодарности. Он добавил, что работу самарцев по восстановлению инфраструктуры Снежного отметили коллеги и участники X международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге.
Александр Мордвинов отметил, что на сегодняшний день вместе с администрацией Снежного и жителями города активно обсуждается план работ по восстановлению объектов на следующий год. Самарская область продолжит оказывать помощь городу-побратиму Снежное в восстановлении значимой инфраструктуры, прежде всего, социальной.
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