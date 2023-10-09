В Самаре пассажиры пять часов не могли улететь в Санкт-Петербург из-за неисправного самолета

В понедельник, 9 октября, в аэропорту Курумоч задержался рейс Самара — Санкт-Петербург. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
Вылет отложили с 11:00 до 16:30 из-за технической неисправности воздушного судна. В итоге самолет заменили.
На рейс было зарегистрировано 95 человек. Транспортная прокуратура контролировала соблюдение их прав.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.