Самарские таможенники не дали вывезти из страны незаконный трактор

Сотрудники Самарской таможни на МАПП "Сагарчин" в Оренбургской области остановили вывоз трактора "Беларус" 82.1 в Киргизскую Республику.

Оказалось, что перевозчик не знал, что для вывоза сельскохозяйственной техники требуются разрешительные документы от Министерства сельского хозяйства РФ.

Купил технику мужчина в Набережных Челнах. При этом выяснилось, что произведенный в Беларуси трактор ввезли в Россию тоже незаконно — без уплаты утилизационного сбора. Кроме того, компания, указанная первым собственником в паспорте транспортного средства, заявила, что спецтехнику не приобретала, а документы фиктивные. Вторая компания-собственник закрылась. Расследование в связи с этим продолжается.