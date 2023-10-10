Самарские таможенники не дали вывезти из страны незаконный трактор

Сотрудники Самарской таможни на МАПП "Сагарчин" в Оренбургской области остановили вывоз трактора "Беларус" 82.1 в Киргизскую Республику.
Оказалось, что перевозчик не знал, что для вывоза сельскохозяйственной техники требуются разрешительные документы от Министерства сельского хозяйства РФ.
Купил технику мужчина в Набережных Челнах. При этом выяснилось, что произведенный в Беларуси трактор ввезли в Россию тоже незаконно — без уплаты утилизационного сбора. Кроме того, компания, указанная первым собственником в паспорте транспортного средства, заявила, что спецтехнику не приобретала, а документы фиктивные. Вторая компания-собственник закрылась. Расследование в связи с этим продолжается.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.