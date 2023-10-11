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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Какую пользу приносят кассовые чеки бизнесу X5 Group

САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Как ОФД билайн помогает крупнейшему российскому ритейлеру обрабатывать почти миллиард чеков ежемесячно, корректно начислять баллы лояльности для 72,5 млн пользователей и автоматизировать расчёты с арендодателями помещений для тысяч магазинов "Пятёрочка", "Перекрёсток" и "Чижик".

Фото: предоставлено пресс-службой билайн

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Каждый день в магазинах пробивают миллионы чеков. Покупатели привыкли, что бумажный или электронный чек — это просто подтверждение покупки, он нужен при возврате или обмене товара. Но для бизнеса информация с контрольно-кассовых аппаратов — гораздо больше, чем просто цифры для отчётности перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Рассказываем, как сервис ОФД билайн помогает X5 Group решать повышать эффективность бизнес-процессов.

"Одно окно" для миллиардов чеков

Оператор фискальных данных (ОФД) билайн — это сервис обработки, хранения и передачи фискальных данных. Он позволяет автоматически отправлять электронные чеки покупателям, а также проверять подлинность кассовых документов. Сегодня к ОФД билайн подключено более 100 000 касс, через которые ежедневно проходят примерно 25 млн чеков. Сервисом пользуются не только сторонние компании, но и сам билайн.

Одним из первых клиентов ОФД билайн в 2018 году стал крупнейший российский ритейлер X5 Group, под управлением которого находятся более 22 000 магазинов сетей "Пятёрочка", "Перекрёсток", "Чижик", онлайн-гипермаркет Vprok.ru и ряд других бизнесов.

"Наши объёмы требовали особого уровня сервиса и обслуживания. Изначально нам приходилось задействовать несколько операторов фискальных данных одновременно. Но это было неудобно, и мы продолжали искать централизованное решение. Поскольку X5 давно сотрудничал с билайном по разным проектам, мы решили обратиться к команде ОФД билайн", — рассказывает Иван Мельник, директор по технологическому развитию бизнеса X5 Group.

По запросу X5 Group команда билайн бизнес в кратчайшие сроки реализовала более 80 доработок и превратила сервис передачи фискальных данных в инструмент для повышения эффективности бизнеса. Программное обеспечение было создано в течение года, "переезд" провели за шесть месяцев. Над проектом работала отдельная команда, которая и сегодня продолжает заниматься разработкой, тестированием и эксплуатацией системы, а также поддержкой пользователей.

Надёжно, как в сейфе

Чтобы обеспечить максимальную безопасность обработки, передачи и хранения кассовых данных, билайн бизнес разместил решение для X5 Group в закрытом контуре на базе собственной инфраструктуры. Все задействованные серверы работают в зашифрованном режиме в соответствии с требованиями лицензии ФСБ, а связь между сервисом ОФД билайн и кассами ритейлера поддерживается через выделенный канал связи между центром обработки данных (ЦОД) билайн и ЦОД X5 Group.

Также была разработана расширенная система учёта пользователей, благодаря которой в режиме реального времени служба информационной безопасности X5 Group может отслеживать все входы и действия внутри сервиса ОФД.

"Для X5 Group мы создали сервис, в котором информация хранится, как в сейфе, и при этом он остаётся максимально удобным для пользователей. За счёт интеграции с системой авторизации ритейлера (ADFS) сотрудники используют для входа в личный кабинет ОФД билайн корпоративные учётные записи и давно считают сервис своим, внутренним, — комментирует Алексей Панков, руководитель сервиса ОФД билайн, ПАО "ВымпелКом".

С точностью до копейки

В личном кабинете ОФД билайн сотрудники X5 Group видят все проведённые чеки и информацию по кассам, могут формировать отчёты за разные периоды. Но этим возможности сервиса не ограничиваются. Данные ОФД билайн — это достоверная информация о транзакциях по оплате товаров или услуг, которую X5 использует для сверки с другими внутренними информационными системами.

Так, команда билайн бизнес интегрировала сервис ОФД с программой лояльности Х5 Group, которая насчитывает более 72,5 млн участников. Решение позволяет проверять достоверность транзакции в режиме онлайн и начислять баллы только за реальные покупки.

Ещё одна интересная функция — автоматизированная сверка данных ОФД билайн с информацией в учётных системах ритейлера, которая помогает моментально выявить возможные расхождения. Например, если во внутренней системе указана выручка по региону 1 млн рублей, а через ОФД прошла сумма 1,1 млн рублей, сотрудники X5 могут быстро найти магазин, где возникло несоответствие. Для этого ОФД билайн предоставляет информацию по разным сегментам: регионам, кластерам, торговым сетям, магазинам, отдельным кассам.

Чеки для расчёта аренды

Другая сфера, где ОФД билайн помогает повышать эффективность бизнес-процессов X5 Group, — расчёты с арендодателями (торговыми центрами, владельцами помещений).

После пандемии на рынке коммерческой недвижимости распространился новый подход к определению стоимости аренды — в зависимости от оборота торговых точек, а не площади занимаемого помещение.

"Просто дать доступ к личному кабинету в сервисе ОФД неправильно, поскольку кассовые чеки содержат не только информацию о товарах, ценах, скидка, но иногда и данные, по которым можно идентифицировать покупателей. Поэтому команда ОФД билайн разработала по нашему запросу специальный личный кабинет для арендодателей. Сотрудники X5 Group выбирают по ИНН собственника помещения и настраивают, какие агрегированные данные он увидит. Таким образом, арендодатель получает достоверные данные именно в том объёме, который необходим для расчёта стоимости аренды помещения торговой точки", — объясняет Иван Мельник, директор по технологическому развитию бизнеса X5 Group.

Новые вызовы и возможности

Рост объёма данных, которые проходят через кассовые аппараты, — один из основных вызовов, которые фискальные сервисы решают вместе с рынком ритейла. Сегодня ОФД билайн передаёт не только данные о покупках в Федеральную налоговую службу, но и информацию в систему "Честный Знак", которая отслеживает производство и продажу молочных продуктов, питьевой воды, парфюмерии и других товаров. В одном чеке в среднем пять маркированных позиций, и по мере распространения маркировки на новые категории объём передачи данных продолжает расти.

Также дополнительные данные в чеки добавляют и сами ритейлеры. Так, X5 Group планирует запустить сервис персонализированных чеков, чтобы указывать в них информацию о баллах, накопленных в программе лояльности, и индивидуальные предложения для покупателей.

"ОФД билайн — полностью российская разработка, которая скоро будет внесена в Единый реестр отечественного программного обеспечения. Благодаря интересным бизнес-задачам, которые ставят перед нами крупнейшие клиенты, как X5 Group, сервис постоянно развивается и растёт вместе с рынком. Например, до конца 2023 года мы планируем сделать бесшовную интеграцию ОФД и Облачных касс для интернет-торговли, служб доставки и вендинга. Клиенты смогут заходить в личный кабинет и пользоваться одновременно двумя сервисами", — комментирует Максим Зайков, исполнительный вице-президент по корпоративному бизнесу ПАО "ВымпелКом".

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