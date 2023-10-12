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Происшествия

Полиция проводит проверку из-за избиения мальчика в Южном городе

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правоохранительные органы разбираются в истории, которая произошла в Южном Городе Волжского района Самарской области.

В соцсетях появилось видео того, как один подросток нападает на другого и избивает. Все это снимают на видео подростки рядом. За кадром они сначала смеются, а потом кричат: "Все, Серый, хватит, это уже лишнее". Но "Серый" не перестает избивать парня, а пинает лежащего на земле. Об этой истории уже узнали полицейские.

"По обращению жительницы сотрудниками полиции проводится проверка. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних установили всех участников произошедшего", - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

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