Полиция проводит проверку из-за избиения мальчика в Южном городе

Правоохранительные органы разбираются в истории, которая произошла в Южном Городе Волжского района Самарской области.
В соцсетях появилось видео того, как один подросток нападает на другого и избивает. Все это снимают на видео подростки рядом. За кадром они сначала смеются, а потом кричат: "Все, Серый, хватит, это уже лишнее". Но "Серый" не перестает избивать парня, а пинает лежащего на земле. Об этой истории уже узнали полицейские.
"По обращению жительницы сотрудниками полиции проводится проверка. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних установили всех участников произошедшего", - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.