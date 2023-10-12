Дмитрий Азаров обсудил с банком ВТБ проект строительства в Самарской области портово-логистического хаба

В четверг, 12 октября, губернатор Дмитрий Азаров провел рабочее совещание по вопросу создания на территории Самарской области федерального портово-логистического хаба. В нем приняли участие представители проектного офиса из банка ВТБ.
В марте Дмитрий Азаров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным представил предложение по созданию в Самарской области крупного портово-логистического хаба федерального уровня в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг". Проект включает действующие и новые транспортно-логистические центры, речные порты. Создание такого коридора позволит разгрузить Транссибирскую железнодорожную магистраль, укрепить торгово-экономические отношения со странами Каспийского бассейна, Персидского залива, а также с Индией и Китаем.
Глава государства одобрил инициативу Дмитрия Азарова и дал поручения о проработке этого вопроса с профильными ведомствами. В настоящее время правительство Самарской области совместно с федеральным центром ведет работу по реализации проекта, в том числе по привлечению инвесторов и партнеров. Сегодня глава региона провел встречу с представителями банка ВТБ по вопросу участия в строительстве хаба.
"Рад тому, что наш проект заинтересовал вас. Мы как раз находимся на стадии поиска партнеров в соответствии с поручением президента страны Владимира Владимировича Путина, который концептуально поддержал идею размещения хаба на территории Самарской области, - сказал Дмитрий Азаров. - Мы в начале пути и сегодня находимся на этапе оценки моделей и расчетов. Мы готовы поделиться имеющейся сегодня информацией, и, уверен, наша совместная работа окажется полезной для вас при принятии окончательного решения. У нас с банком ВТБ есть хороший опыт совместной реализации на территории региона ряда проектов. Этому сотрудничеству мы очень рады".
Советник президента - председателя правления банка ВТБ, руководитель проектного офиса по развитию международного транспортного коридора "Север-Юг" Андрей Никитченко отметил, что банк с большим интересом относится к проектам и идеям Самарской области, в том числе и по строительству портово-логистического хаба. Сегодня проектный офис банка ВТБ, созданный по решению правительства РФ, ведет комплексную разработку маршрутов международного транспортного коридора "Север-Юг".
Дмитрий Азаров подчеркнул, что проект строительства портово-логистического хаба федерального уровня в Самарской области обладает высоким потенциалом. Так, Самарская область - единственный в Приволжье регион, где расположены три речных порта для судов класса "река - море", имеющих выход к Волго-Донскому и Беломорско-Балтийскому судоходным каналам, а также глубины, позволяющие принимать суда с осадкой до пяти метров. Кроме того, регион находится на пересечении важнейших транспортных коридоров Север - Юг и Запад - Восток. Куйбышевская железная дорога интегрирована в Транссибирскую железнодорожную магистраль. По территории региона проходят автомобильные трассы федерального и международного значения.
"Прежде чем обратиться к президенту с идеей строительства хаба, мы сделали предварительный расчет. Мы понимаем промышленно-экономический потенциал нашего региона, а также возможности наших соседей, которые могли бы использовать возможности этого хаба, - отметил губернатор. - Мы также высоко оцениваем инфраструктурное развитие региона: сеть железных дорог, крупнейшие перегрузочные станции, активное развитие дорожной инфраструктуры. И что важно, акватория Волги на территории нашего региона обладает нужными глубинами. У нас нет ограничений в этом плане, как в некоторых других регионах. И у нас имеется опыт поставки товаров без перевалки в Иран по Волге и Каспию".
Заинтересованность в проекте портово-логистического хаба ранее обозначил Иран. На встрече Дмитрия Азарова с делегацией Ирана, которая состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума, была достигнута договоренность о создании совместной рабочей группы по проработке вопроса.
"У меня прошли две встречи с послом Ирана, при участии помощника президента РФ Игоря Левитина была встреча с министром транспорта этой страны. Мы предварительно отработали вопрос с одним из прикаспийских регионов, провинцией Мазендеран, которая также высказывает интерес. Предварительное обсуждение было у меня и с руководителем "Российских железных дорог". Мы понимаем, что потенциал этого проекта крайне велик, но масштаб его, конечно, предопределяет поиск надежных партнеров", - отметил Дмитрий Азаров.
Дмитрий Азаров отметил, что создание портово-логистического хаба в Самарской области имеет особую значимость с учетом того, что в регионе реализуется крупнейший в стране проект в сфере ГЧП - строительство Волжского моста и трассы "Обход Тольятти", которая входит в состав международного транспортного маршрута Европа - Западный Китай. Таким образом, строительство хаба открывает новые возможности по доставке грузов посредством всех видов транспорта. Уже сейчас есть заинтересованность со стороны крупных компаний - грузоперевозчиков, судостроителей, а также иностранных государств.
"Проект движется успешно, на текущий момент исполнение проекта составляет 88 с лишним процентов. Мы уверенно смотрим на ввод в эксплуатацию объекта в следующем году, несмотря на все сложности, который время нам поставило в ходе реализации проекта, - сказал глава региона. - Целый ряд инвесторов, уже зная о реализации этого проекта, приняли решение о размещении своих производств, логистических центров именно в Самарской области".
По поручению Дмитрия Азарова правительство Самарской области окажет проектному офису по развитию международного транспортного коридора Север - Юг необходимое содействие для детального изучения проекта строительства федерального портово-логистического хаба.
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