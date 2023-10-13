Более тонны рыбы "без документов" изъяли правоохранители в самарском "Агропарке"

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На территории "Агропарка" на прошлой неделе изъяли 1211 кг водных биологических ресурсов, не имеющих ветеринарно-сопроводительных документов. Об этом сообщает пресс-служба Волго-Камского ТУ Росрыболовства.

Фото: Волго-Камское ТУ Росрыболовства