Более тонны рыбы "без документов" изъяли правоохранители в самарском "Агропарке"

На территории "Агропарка" на прошлой неделе изъяли 1211 кг водных биологических ресурсов, не имеющих ветеринарно-сопроводительных документов. Об этом сообщает пресс-служба Волго-Камского ТУ Росрыболовства.
"Сотрудниками отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Самарской области Волго-Камского территориального управления Росрыболовства, Управления МВД России по Самаре, департамента ветеринарии по Самарской области и Самарского ветеринарного объединения 6 октября на территории агро-комплекса "Агропарк" было изъято 1211 кг водных биологических ресурсов, не имеющих ветеринарно-сопроводительных документов", - отмечается в сообщении.
Виновные лица привлечены к административной ответственности.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.