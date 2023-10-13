Полицейские из Самарской области спасли двух котят на трассе М-5

В Самарской области полицейские спасли брошенных на трассе котят. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
На трассе М-5 автоинспекторы проверяли документы у дальнобойщика и заметили, как из-под колес на трассу выбежали два котенка. Найти их мать не удалось, и правоохранители решили пристроить малышей. Одного из них с радостью забрал водитель большегруза. Второго котенка забрал себе дорожный полицейский.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.