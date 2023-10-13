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Происшествия

Полицейские из Самарской области спасли двух котят на трассе М-5

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области полицейские спасли брошенных на трассе котят. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

На трассе М-5 автоинспекторы проверяли документы у дальнобойщика и заметили, как из-под колес на трассу выбежали два котенка. Найти их мать не удалось, и правоохранители решили пристроить малышей. Одного из них с радостью забрал водитель большегруза. Второго котенка забрал себе дорожный полицейский.

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