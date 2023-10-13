Полицейские из Самарской области спасли двух котят на трассе М-5

В Самарской области полицейские спасли брошенных на трассе котят. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

На трассе М-5 автоинспекторы проверяли документы у дальнобойщика и заметили, как из-под колес на трассу выбежали два котенка. Найти их мать не удалось, и правоохранители решили пристроить малышей. Одного из них с радостью забрал водитель большегруза. Второго котенка забрал себе дорожный полицейский.