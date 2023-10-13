В Самаре бывший заключенный добивается суда из-за отсутствия медпомощи при инфаркте в колонии

В Самарской области бывший заключенный добивается расследования из-за плохой медицинской помощи в колонии. Об этом сообщает samara.kp.ru.

В 1999 г. мужчину осудили за тройное убийство и приговорили к 24 годам и 11 месяцам заключения в колонии. Последние годы он отбывал наказание в самарской ИК-6, и там здоровье заключенного серьезно ухудшилось.

9 января 2022 г. у мужчины появились боли в груди, но получить медицинскую помощь сразу он не смог, так как медпункт не работал до 23 января. Когда медики появились на месте, мужчину уже принесли к ним на руках, потому что он потерял сознание в казарме. Заключенному сделали укол, дали таблетки и отправили обратно. Лучше мужчине так и не стало. А 27 января он опять потерял сознание, и на этот раз сотрудники колонии все же вызвали скорую. Оказалось, что у заключенного был инфаркт.

Мужчине сделали операцию и после реабилитации в конце февраля 2022 г. вернули в ИК-6. Через несколько дней ему опять стало плохо. В медчасти снова выдали лишь таблетки от боли и сказали, что вернуть его в больницу смогут только в мае. Жене осужденного пришлось две недели жаловаться в интернет-приемную, чтобы к мужу приехали врачи. В итоге у него нашли жидкость в сердце и опять госпитализировали.

В сентябре 2022 г. мужчину освободили от наказания в связи с тяжелой болезнью. При этом инфаркт дал осложнения на ноги, он может передвигаться только с тростью и теперь является инвалидом 2 группы.

Бывший заключенный подал в СК два заявления с просьбой возбудить уголовное дело о неоказании необходимой медпомощи. Оба заявления попали в спецпрокуратуру, которая не нашла нарушений. Через два с половиной месяца — в августе 2023 г. мужчине все же удалось добиться возбуждения дела. Теперь он обратился к Александру Бастрыкину, чтобы ускорить экспертизу и дело начали рассматривать в суде.