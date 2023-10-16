Новую концепцию развития территории стрелки двух рек в Самаре представили Дмитрию Азарову

Властям региона предложен новый масштабный инвестиционный проект по развитию стрелки рек Самары и Волги в областной столице. Как сообщает облправительство, проект был представлен губернатору Дмитрий Азарову руководством крупной российской строительной компании.

Генеральный директор компании, название которой в пресс-релизе не приводится, отметил, что стрелка рек, согласно проработанному проекту, "может стать изюминкой Самары и области, новым общественным и деловым центром, точкой притяжения жителей и гостей региона".

При разработке концепции и мастер-плана развития территории архитекторы учитывали все аспекты: исторические, архитектурные, промышленные, ландшафтные, природные особенности города. Кроме того, изучались подходы развития пространств в крупных городах России и других стран.

Архитекторы, в частности, предложили сочетать жилые кварталы малой и средней этажности поблизости у воды с многочисленными зонами для отдыха, доступными для всех горожан и туристов.

Проектировщики предусмотрели бизнес-центры, коммерческие объекты, социальную инфраструктуру, объекты культуры, спорта и арт-пространства. Проектом предусмотрена и портовая гавань.

Дмитрий Азаров напомнил, что у многих самарцев есть свои плавсредства: "По количеству маломерных судов Самара находится на втором месте в России, уступая только Санкт-Петербургу".

"В Самаре и области уникальная и особенная природа. Вдохновляясь ею, мы начали думать о парковой составляющей территории, чтобы стрелка рек стала новой точкой притяжения", — рассказали архитекторы.

В разговоре было предложено еще проработать другие варианты по архитектуре, стилю и цветовым решениям зданий. Был обозначен еще ряд дополнительных вопросов и предложений в связи с особенностью территории.

"Я сам житель Самары, с рождения здесь живу. И я бы очень хотел, чтобы территория преобразилась за счет масштабной реновации, которая коснется не только стрелки, но и города в целом. У нас есть перспективные площадки, над которыми мы тоже работаем. А стрелка — это место особое. Поэтому мы точно заинтересованы в развитии этой территории", — резюмировал Дмитрий Азаров.

Напомним, ранее стрелка Самары и Волги рассматривалась как площадка для строительства стадиона к футбольному ЧМ-2018. Затем предлагалось построить тут высотные здания в форме матрешек.