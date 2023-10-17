Инфраструктура, автопром, инвестиции — Дмитрий Азаров в Пекине продолжает работу на форуме "Один пояс — один путь"

Во вторник, 17 октября, в Пекине стартовал третий форум международного сотрудничества "Один пояс — один путь". В составе российской делегации, которую возглавляет президент РФ Владимир Путин, работает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Сегодня Владимир Путин прибыл в Пекин для участия в форуме. Накануне глава государства дал интервью медиакорпорации Китая, в котором он обозначил важность стратегического партнерства Москвы и Пекина, особо отметив необходимость устанавливать контакты на уровне регионов, между провинциями Китая и субъектами Российской Федерации.

"Насколько мне известно, так и делается в рамках межрегионального сотрудничества. Коллеги тоже уделяют этому необходимое внимание. Уверен, что так и будет развиваться", — сказал президент.

Отметим, что вместе с президентом РФ в Пекин приехала большая делегация. В ее составе руководители правительства РФ, крупнейших государственных структур и компаний страны, а также главы нескольких регионов, имеющих особое значение для развития российско — китайского сотрудничества.

В состав делегации был включен губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В его рабочей программе — участие в тематических сессиях форума, переговоры и встречи по вопросам продвижения сотрудничества региона с провинциями и бизнесом Китая, привлечения инвестиций, налаживания экономических и деловых связей в интересах Самарской области. В понедельник, в преддверии первого дня форума, Дмитрий Азаров вместе с президентом АвтоВАЗа Максимом Соколовым провел переговоры по развитию завода и выстраиванию партнерских отношений с китайскими компаниями. В своем интервью медиакорпорации Китая Владимир Путин назвал автостроение одной из ключевых отраслей, где у двух стран хорошая перспектива сотрудничества.

Одной из главных тем форума "Один пояс — один путь" станет увеличение торгового оборота между Россией и Китаем. Этому будет способствовать развитие логистической инфраструктуры и транспортного сообщения. "На мой взгляд, это и для людей хорошо — увеличивается количество людей, которые между собой общаются, это и для бизнеса хорошо, для развития экономики хорошо, поскольку это позволяет увеличивать товарооборот", — отметил в интервью глава государства.

Импульс развитию торговых отношений и партнерских связей между Россией и Китаем даст мост через Волгу и новая трасса "Обход Тольятти", которая станет частью международного маршрута в Западный Китай. Строительство важнейшего для Самарской области и всей страны инфраструктурного объекта завершится в следующем году. Кроме того, ведется работа по проекту создания в регионе федерального портово-логистического хаба. Планируется, что в рамках форума губернатор Дмитрий Азаров проведет переговоры по теме развития логистического потенциала Самарской области.

В ходе форума "Один пояс — один путь", который пройдет 17 и 18 октября, состоится три подфорума высокого уровня, посвященные развитию транспортных коммуникаций, экологическим проектам и цифровой экономике.

Кроме того, будет проведено шесть конференций, тематика которых охватывает внешнеторговые отношения, культурно-гуманитарные связи. Во вторник состоится деловая часть форума, а в среду — церемония открытия с участием руководителей РФ и Китая. На второй день также запланированы российско-китайские переговоры и тематические сессии. Всего в форуме участвуют представители около 130 стран.