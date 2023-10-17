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Экономика и бизнес

Самарская область вошла в число регионов-лидеров по уровню развития ИТ-индустрии

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам 2022 г. Самарская область в рейтинге регионов России по уровню развития индустрии разработки программного обеспечения вошла в топ-5 регионов, расположившись в группе "Лидеры".

В рейтинге регионов по динамике развития софтверной индустрии регион вошел в топ-3 в группе "Лидеры", уступив лишь Воронежской и Ростовской областям. По экспорту софтверных компаний Самарская область стабильно входит в топ-10, занимая последние три года восьмую позицию.

Такие данные содержатся в рейтинге регионов России по уровню развития ИТ-индустрии и разработки ПО в 2022 г., составленном некоммерческим партнерством разработчиков программного обеспечения "РУССОФТ".

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уделяет развитию ИT-индустрии пристальное внимание: в регионе успешно работают сотни компаний, ориентированных на информационные технологии, ежегодно проходят десятки мероприятий в сфере ИТ и информационной безопасности.

Цель рейтинга - в том, чтобы оценить, в каком состоянии находится индустрия разработки программного обеспечения на региональном уровне и каковы перспективы ее развития.

"Считаю, что это очень знаковый показатель, характеризующий развитие региона с точки зрения доступности потенциально возможных услуг и, соответственно, качества разрабатываемых программных продуктов", - отметил врио заместителя председателя правительства - руководителя департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков.

По его словам, тренды в регионе задаются местными компаниями-разработчиками ПО, которые в том числе при взаимодействии с операторами телекома внедряют продуктовые решения и в бизнес, и в жизнь. Различные платформы и геоинформационные системы, созданные самарскими айтишниками, используются в 180 странах мира.

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